Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová slavnostně otevřeli novou budovu základní školy v Rudné u Prahy. Předseda vlády se zde poprvé veřejně vyjádřil k zastavení svého trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. "Je to kauza, která mě měla poškodit před volbami," zopakoval Babiš.

"Moji advokáti nemají žádné stanovisko. Nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces, takže já vlastně nevím co komentovat," řekl Andrej Babiš. Věří však, že nakonec bude jeho trestní stíhání definitivně zastaveno. "I když neznám to rozhodnutí, věřím, že to státní zástupce zastaví," prohlásil s tím, že "pan státní zástupce jistě rozhodl odpovědně".

Babiš také odmítl, že by svými vyjádřeními v médiích vytvářel tlak na státní zástupce. "Je to nesmysl. Já jsem nikoho neovlivňoval. pokud se někdo snažil ovlivňovat, tak byli demonstranti na Letné a na Václaváku," dodal Babiš.