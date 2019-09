Komentář Petra Honzejka: Čapí hnízdo bude českou politiku a společnost strašit dál

Andrej Babiš bude na den svých 65. narozenin vzpomínat rád. Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Nevíme, co se přihodilo, že po čtyřech letech, kdy případ dozoroval, změnil názor o 180 stupňů. Případů, kdy se trestní stíhání zastavuje v takto pokročilé fázi, je velmi málo. Proto by měl Šaroch své rozhodnutí přesvědčivě odůvodnit, jak požaduje i Unie státních zástupců. Je to nesporně ve vrcholném veřejném zájmu.