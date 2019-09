Kraje a obce by se od příštího roku měly více podílet na placení nepedagogických pracovníků ve školách, které zřizují. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by měly financovat pozice, které nesouvisí s výukou. Dopisem je hodlá upozornit, aby se na to připravily při schvalování svých rozpočtů na příští rok. Plaga to v úterý řekl novinářům po jednání školské tripartity. O kolik peněz by se mělo jednat, neupřesnil.

Podle Plagy ukázala kontrola ve čtyřech krajích, že zřizovatelé škol někdy používají peníze z ministerstva školství na platy nepedagogů, které by měly uhradit samy z rozpočtového určení daní. Ministerstvo má podle školského zákona platit ze svého rozpočtu pozice, které souvisí s pedagogickou činností.

"Oslovím zřizovatele, ať už prostřednictvím Svazu měst a obcí, nebo Sdružení místních samospráv a Asociace krajů České republiky, abych je upozornil, že by toto měli zohlednit ve svých rozpočtech," řekl ministr. Na dotaz ČTK, kolik peněz by zřizovatelé měli platit, odpověděl, že není schopen to vyčíslit.

Některé kraje podle Plagy v současnosti z rozpočtu ministerstva platí i takové pozice, jako je plavčík u bazénu nebo zahradník u školy, jejíž obor není zahradnictví. "Neříkám, že to dělají všichni, ale jsou tam některé věci, které se historicky takto vyvinuly, a když děláme změnu financování školství, tak je pro stát ideální doba ten stav narovnat a napravit," dodal.

Nový systém financování školství začne platit od ledna. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků jako dosud, ale podle počtu odučených hodin. Zástupci ředitelů škol na konci srpna uvedli, že financování nepedagogů zatím zůstává nevyjasněné. Zejména střední školy tak zatím i kvůli tomu raději nevyužily možnosti zvýšit počet vyučovacích hodin.

Povinná maturita z matematiky

Plaga v úterý také jednal se zástupci Svazu průmyslu a obchodu. Jednání se týkalo nutnosti pracovat na proměně výuky matematiky ve školách. Pro svůj záměr zrušit povinnou maturitu z matematiky u nich podporu nenašel. Podle svazu průmyslu by se plánované zavedení maturity z matematiky mohlo odložit o pět let, Plaga by o tom chtěl rozhodnout později podle výsledků změn ve vzdělávání.

Po jednání na ministerstvu školství to uvedli ministr a viceprezidentka svazu průmyslu Milena Jabůrková.

"My jsme se dohodli na tom, že dnešním dnem začínáme pracovat na změně opatření k zlepšení výuky matematiky. My bychom byli rádi, aby povinnost maturity z matematiky byla zachována, protože to považujeme za významný motivační prvek a motor případných změn, nicméně jsme ochotni podpořit třeba odložení o pět let," řekla Jabůrková. Plaga doplnil, že v názoru na odklad se zástupci svazu shodu nenašel.

"Moje pozice je zatím taková, že bych chtěl povinnou maturitu z matematiky zrušit a nahradit ji volitelností a až poté, co se všichni přesvědčíme, že došlo ke změně v přípravě žáků, tak se někdy v budoucnu můžeme bavit o tom, že ji třeba jako povinnou zavedeme," řekl ministr.

Záměr zrušit zavedení povinné maturity z matematiky oznámil Plaga v druhé polovině srpna. Uvedl tehdy, že se tak rozhodl na základě analýzy výsledků maturantů ve vybraných úlohách z minulých let. Podle něj je třeba nejdřív zlepšit výuku matematiky tak, aby jí žáci skutečně rozuměli. K tomu je nutné zúžit obsah učiva, zajistit ve výuce víc prostoru na procvičování a větší podporu škol a učitelů. Povinná maturita z matematiky by se pak možná mohla zavést v horizontu deseti let, dodal.

Podle současných pravidel by od jara 2021 měli maturitu z matematiky skládat povinně gymnazisté a studenti lyceí a od roku 2022 i zbytek oborů, s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých škol. Na jaře ministr předložil úpravu novely, ve které navrhuje sjednocení termínu na jaro 2022. Vláda se k tomu zatím nevyjádřila. Plaga by mohl materiál změnit při jednání kabinetu nebo ve Sněmovně. Se zrušením povinné maturity z matematiky počítá již nyní poslanecká předloha novely, kterou připravili Piráti se zástupci ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. K ní se kabinet v červenci postavil neutrálně.

Zrušení povinné maturity z matematiky podporují zástupci České středoškolské unie, Unie školských asociací CZESHA nebo zemědělských škol. Naopak Asociace ředitelů gymnázií a Svaz průmyslu a dopravy již dříve uvedly, že by se jim zrušení povinné maturity z matematiky nelíbilo.

