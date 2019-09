V kauze Čapí hnízdo, v níž je stíhán také premiér Andrej Babiš (ANO) není podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ještě zdaleka rozhodnuto. Uvedl to na středečním briefingu, který si svolal, aby reagoval na mediální obraz celého případu. Nepřímo také kritizoval způsob, jakým se informace o vývoji v dosud neuzavřené kauze dostaly na veřejnost.

"Doposud není v Kauze Čapí hnízdo rozhodnuto," řekl Zeman s tím, že podle jeho názoru nemají být veřejnost a média o dílčích krocích státního zastupitelství vůbec informována. Zveřejněno by mělo být až konečné usnesení o rozhodnutí zastupitelstva v dané věci. "Budu-li hodně přísný, měla by být veřejnost informována, teprve až budou o rozhodnutí informováni všichni účastníci," dodal nejvyšší státní zástupce.

"K meritu věci samotné se nemohu vyjadřovat," uvedl Zeman s tím, že není vyloučeno, že by o o kauze mohl v nějaké fázi řízení ještě rozhodovat. Po nabytí právní moci rozhodnutí o případné zastavení trestního stíhání by měl jako nejvyšší státní zástupce ze zákona tři měsíce na přezkoumání tohoto verdiktu. Mohl by rozhodnout o zrušení rozhodnutí a následném podání žaloby, nebo naopak potvrdit zastavení trestního stíhání.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch v případu padesátimilionové dotace pro Farmu Čapí hnízdo předal svému nadřízenému návrh na zastavení stíhání všech obviněných včetně premiéra Andreje Babiše (ANO).

Nejedná se však o konečný verdikt ve sledované kauze. Šarochův návrh nyní posoudí jeho nadřízený Martin Erazím. Na něm bude nyní záležet, jak dopadne dosud největší a nejvážnější kauza předsedy vlády. Babišovi tedy stále hrozí, že nakonec stane před soudem.

"Řízení zastavené není, zatím pořád chybí vydání rozhodnutí. Dozorující státní zástupce vydal rozhodnutí, které předal k dalšímu posouzení postupu vedoucímu státnímu zástupci," řekl v pondělí HN mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Česká policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna.

Lhůta pro rozhodnutí v rámci vyšetřování skončila v sobotu. Ještě v pátek nebylo podle mluvčího státních zástupců Aleše Cimbaly jasné, zda nebude lhůta prodloužena. Kromě zastavení trestního stíhání připadalo v úvahu také podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření.