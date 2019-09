Prezident Miloš Zeman si váží státního zástupce Jaroslava Šarocha za jeho odvahu v kauze Čapí hnízdo, kterou se dokázal postavit "mediální smečce". Jím vypracovaná zpráva týkající se trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších obviněných by podle Zemana měla být veřejná. Prezident to ve čtvrtek řekl v televizi Barrandov.

Městské státní zastupitelství v Praze v pondělí uvedlo, že dozorový státní zástupce Šaroch ve věci Čapí hnízdo změnil právní názor a jeho nadřízený nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v kauze zřejmě dosud není rozhodnuto.

Zeman poukázal na to, že Šaroch musel během roku v kauze Čapí hnízdo zpracovat 20 000 stran materiálu, což je podle něj neuvěřitelné číslo. Řekl, že plně sdílí názor, aby si výslednou devadesátistránkovou zprávu mohl přečíst každý, kdo o to má zájem. Zeman řekl, že si Šarocha váží za to, že změnil svůj právní názor, i za jeho odvahu. Dokázal se podle něj postavit "mediální smečce".

V případu Čapího hnízda čelí návrhu na podání obžaloby premiér Babiš, někteří jeho příbuzní a několik dalších lidí. Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že dozorový státní zástupce změnil právní názor, podle Deníku N se Šaroch rozhodl zastavit trestní stíhání.

Podle pražského městského státního zastupitelství nelze odhadnout, jak dlouho nyní bude jeho šéf Martin Erazím studovat předložený spis. Jestliže Erazím dospěje k odlišnému právnímu názoru než Šaroch, může mu dát pokyn, aby ve věci rozhodl jinak. Vedle zastavení stíhání připadá v úvahu podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření.

V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo je premiér Babiš od října 2017 obviněný z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Označuje to za účelovou kampaň. Stíháni jsou i premiérova žena Monika, dcera Adriana Bobeková či švagr Martin Herodes.

Výměna ministra kultury byla letní přeháňkou

Události kolem výměny ministra kultury považuje prezident Zeman za "letní přeháňku", řekl v televizi Barrandov. Zároveň poděkoval kandidátovi ČSSD na ministra Michalu Šmardovi, že se kandidatury vzdal. Zeman dále uvedl, že dopředu nevěděl o kroku nyní už bývalého ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), který těsně před odchodem z funkce rozhodl, že budova Hadích lázní v Teplicích není kulturní památkou.

V souvislosti s výměnou ministra Zeman uvedl, že sociální demokracie má zřejmě pocit, že všichni její straničtí funkcionáři musí být ministry. "Takže pan Šmarda, který je místopředseda strany, měl být také ministrem," myslí si Zeman.

Prezident zopakoval, že měl pochybnosti o Šmardově kvalifikaci. "Já jsem mu chtěl touto cestou poděkovat, že nakonec rezignoval, a myslím si, že letní přeháňka skončila," uvedl Zeman.

Spor o ministra kultury začal v květnu, kdy demisi podal tehdejší šéf úřadu Staněk. Zeman ji ale odmítl přijmout a s jeho odvoláním otálel i poté, co mu návrh na změnu ve vládě zaslal Babiš. Staňka nakonec odvolal ke konci července, na jeho místo ale odmítl jmenovat nominanta sociální demokracie Šmardu. Poté, co se proti návrhu ČSSD postavil i premiér Andrej Babiš (ANO), se Šmarda kandidatury vzdal. Sociální demokraté následně za svého zástupce na kultuře určili Lubomíra Zaorálka, kterého prezident koncem srpna ministrem jmenoval.

Staněk těsně před svým odchodem z ministerstva vydal mimo jiné rozhodnutí, podle kterého chátrající budova Hadích lázní v Teplicích není kulturní památkou. Staněk tak letitý spor rozhodl navzdory památkářům a vyšel vstříc majiteli lázní, kterým je developer Jaroslav Třešňák. Patřil mezi nejštědřejší sponzory Zemanovy loňské prezidentské kampaně.

Prezident ve čtvrtek odmítl podezření, že Staňkovo rozhodnutí ovlivňoval. "Přísahám při všem, co je mi svaté, že jsem o tom do doby rozhodnutí pana Staňka vůbec nevěděl," řekl Zeman v televizi Barrandov. Zdůraznil, že Třešňák chce budovu lázní zrekonstruovat, nikoliv zbourat. Současný ministr kultury Zaorálek chce Staňkovo rozhodnutí ve věci Hádích lázní přezkoumat.