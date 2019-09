Premiér Andrej Babiš (ANO) se má omluvit za své výroky o tom, že byli demonstranti na loňských protestech proti vládě zaplacení. V pátek o tom rozhodl Okresní soud Praha-západ. Žalobu na Babiše podala jedna z demonstrantek, Jana Filipová z Domažlicka, premiér podle ní svými vyjádřeními zasáhl do jejích práv. Páteční rozhodnutí není pravomocné. Vyjádření Babiše ČTK shání.

Podle Babišova právního zástupce výroky nebyly způsobilé zasáhnout do práv Filipové a obecně nejsou dehonestující. Podle soudu se ale Filipová cítila postižena důvodně. "Soud dospěl k závěru, že je oprávněna se jako fyzická osoba, jako jednotlivec, domáhat ochrany proti těmto výrokům," řekla soudkyně Simona Kačerová. "Rozhodně není povinna snášet nepravdivou kritiku, která představuje spíše hanobení její osoby," doplnila. Omluvu by měl Babiš Filipové zaslat do měsíce od právní moci rozsudku.

Filipová se zúčastnila demonstrace loni 11. července, kdy poslanci rozhodovali, zda dají Babišově menšinové vládě důvěru. Babiš v reportáži následně uvedl, že protestující jsou "stále stejní lidi" a že si neumí představit, že by někdo protestoval 16 hodin, takže "nějaká motivace tam bude".

Babiš poté mluvil o zaplacených demonstracích v souvislosti s protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna. Na TV Barrandov premiér na konci loňského srpna řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení a že jde o politické odpůrce na objednávku.

Odkazoval se přitom na vyjádření poslance za ANO Pavla Růžičky, který po červencovém protestu zveřejnil, že slyšel několik lidí, jak se baví o tom, kam mají jít pro peníze. To účastníci demonstrace odmítli, podle nich se bavili o penězích na případnou pokutu pro mladíka, který byl na akci legitimován. Babiš podle soudkyně nevynaložil žádné usilí k ověření informací a dopustil se nepravdivých výroků, které Filipová musela snášet.

Filipová u soudu popsala, jak jí po Babišově vyjádření začaly chodit zprávy například s dotazy, kolik za demonstrace "bere", nejprve od známých, později i od cizích lidí. Některé ze zpráv byly i vulgární. "Myslím, že pan premiér z titulu své funkce nemůže do veřejného prostoru vypouštět informace typu jedna paní povídala," řekla Filipová ve středu u soudu. Dodala, že kvůli premiérovi se lež zakořenila ve veřejném prostoru a těžko se vyvrací.