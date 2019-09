Brno otáčí kormidlem na druhou stranu. Alespoň v souvislosti s unikátním programem prevence bezdomovectví, který do města přivedlo minulé politické vedení. Pro projekt, v němž lidé získávají střechu nad hlavou, aby se mohli odrazit ode dna a začít znovu budovat návyky pro důstojný život na pevných nohou, vyčlenilo město v letech 2016–2018 sto patnáct bytů. Byl vyhodnocen jako funkční a získal mezinárodní ocenění od evropské federace FEANTSA. Ministerstvo práce a sociálních věcí na jeho základě vypsalo grantové výzvy a do ukončování bezdomovectví v projektu zvaném Housing First – Bydlení především – se začala zapojovat další města, například Praha, Ostrava nebo Liberec.