Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nevyhoví požadavkům Rekonstrukce státu ohledně přijetí poslanecké novely zákona o státním zastupitelství ani ohledně zavedení směrnice, která by upravila výběrová řízení soudních funkcionářů. Zástupci platformy to uvedli po úterní schůzce na ministerstvu. Dodali, že chápou, pokud budou pokračovat protesty veřejnosti za nezávislost justice. Benešová sdělila, že na základě připomínek Rekonstrukce státu nabude zákon o státním zastupitelství účinnosti v nejbližším možném termínu.

Protikorupční organizace sdružené v Rekonstrukci státu sepsaly dokument nazvaný Sedm pojistek pro nezávislost justice. Vyzvaly premiéra, vládu a vládní strany, aby se zavázaly k naplnění těchto bodů. Tři z pojistek se týkají nezávislosti státního zastupitelství, další dvě transparentního výběru soudců a soudních funkcionářů, další zveřejňování anonymizovaných rozhodnutí soudů a posledním bodem je zřízení expertní pracovní skupiny pro otázky nezávislosti justice.

"Žádná záruka přijetí pojistek do konce letošního roku zde není. Paní ministryně vyloženě odmítla přijetí úzké poslanecké novely zákona o státním zastupitelství, takže tahle cesta zřejmě padá, pokud ministerstvo spravedlnosti nebo vládní strany ten postoj nepřehodnotí," uvedl po úterní schůzce Josef Karlický. "Rozumíme tomu, pokud protesty veřejnosti budou pokračovat, protože to ukazuje na to, že obavy, které zde byly, trvají dále," dodal v narážce na demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek.

Zástupci nevládních organizací pokládali úterní jednání za poslední příležitost, jak apelovat na ministerstvo, aby přijalo novelu předloženou piráty, ODS a lidovci. Vládní návrh zákona, který kritizoval i nejvyšší státní zástupce, označuje platforma za "alarmující". Podle ní totiž norma zvyšuje vliv ministerstva na soustavu státního zastupitelství, a to například prostřednictvím výběrových komisí pro posty vedoucích státních zástupců.

Platforma mimo jiné nerozumí tomu, proč by v komisích měli zasedat soudci. "Osoba soudce je pro mne nejen zárukou pro posílení odbornosti při rozhodování komise, ale i pojistkou, která zaručí nezávislost a nestrannost při výběru," reagovala ministryně. Dále uvedla, že návrh ve čtvrtek projedná Legislativní rada vlády, která posoudí jeho jednotlivé alternativy. Na jednání Benešová pozvala nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana i prezidenta Unie státních zástupců Jana Latu.

Se zástupci platformy se ministryně setkala už v červnu. Tehdy uvedla, že se nebrání tomu, aby novela zákona vstoupila v účinnost dříve než v roce 2022. Nyní zástupce Rekonstrukce státu informovala, že po provedených úpravách nabude zákon účinnosti v nejbližším možném termínu. Podle vyjádření platformy to znamená 15. den po vyhlášení zákona.

K dalším tématům schůzky patřila novela zákona o soudech a soudcích. Platforma totiž vyzvala ministerstvo, aby do doby účinnosti předpisu zajistilo transparentní výběr soudních funkcionářů jinak. Ani v tomto případě neuspěla. "V otázce nezávislosti soudů paní ministryně nevidí důvod pro přijetí přísnější interní směrnice, která by upravila výběrová řízení na pozice funkcionářů soudů. Tím pádem v letošním roce se v tomto taky nic nestane," řekl Karlický.

"Jediný drobný příslib snad může být zveřejňování rozsudků okresních a krajských soudů. Nicméně bohužel nepadl žádný konkrétní termín," dodal Karlický s tím, že ministerstvo slíbilo v lednu spustit zkušební provoz. "Na zveřejňování rozsudků soudů jsme připraveni, v tuto chvíli dolaďujeme technické podrobnosti. Pilotní provoz bychom chtěli spustit na počátku příštího roku v civilní agendě krajských soudů," doplnila k tomu ministryně.