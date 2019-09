V kauze zneužití Vojenského zpravodajství podali dovolání všichni čtyři aktéři odsouzení k podmíněným trestům. Nejvyšší soud tak přezkoumá rozsudky nad někdejší šéfkou kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS) Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) a bývalými zpravodajci Ondrejem Páleníkem, Milanem Kovandou a Janem Pohůnkem. ČTK to zjistila z databáze InfoSoud.

Obvodní soud pro Prahu 1 postupně od června do září obdržel čtyři dovolání, o některých už média informovala. Mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý v úterý řekl, že žalobci mimořádný opravný prostředek nevyužili. Z toho plyne, že dovolání podali všichni odsouzení.

Nyní by měl obvodní soud, který případ řešil jako první instance, předat dovolání spolu se spisem Nejvyššímu soudu do Brna.

Nečasová dostala u odvolacího soudu tříletou podmínku a desetiletý zákaz působení ve vedoucích funkcích státní správy. Podle rozsudku zosnovala zneužití pravomoci, když v roce 2012 nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby zařídili sledování premiérovy tehdejší manželky Radky. Získáním informací o její předpokládané nevěře chtěla uspíšit Nečasův rozvod. Kauza v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády.

Zpravodajci Páleník, Kovanda a Pohůnek dostali podmínky v délce 2,5 let, dvou let a 20 měsíců a zákazy činnosti ve zpravodajských službách a bezpečnostních sborech na osm, sedm a šest let. Všichni odsouzení vinu od počátku odmítali. Státní zástupce se pro čtveřici naopak domáhal nepodmíněných trestů vězení.

Podle odvolacího senátu Městského soudu v Praze byly původně uložené podmíněné tresty v rozpětí 18 měsíců až dvou let a pětileté zákazy činnosti nepřiměřeně mírné. Zároveň však neshledal důvody pro uložení nepodmíněných trestů.