Premiér Andrej Babiš víc než rok opakoval, že by měl být český kandidát místopředsedou nové Evropské komise. To se mu splnilo – Věra Jourová, členka Babišova hnutí ANO, bude místopředsedkyní komise pro hodnoty a transparentnost. "Je to pro Česko vyznamenání," reagoval Babiš. Kritici ale namítají, že titul místopředsedkyně je jen formální a Jourová tak v komisi bude mít jen malý vliv. Novou funkcí Jourovou pověřila nastupující předsedkyně komise, německá politička Ursula von der Leyenová. Komise pod jejím vedením by měla od 1. listopadu nahradit současný tým, kterému předsedá Jean-Claude Juncker.