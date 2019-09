Prezident Miloš Zeman bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Zeman to ve středu uvedl na tiskové konferenci po setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem, kde naznačil, že on takovou možnost podporuje. Zároveň český prezident ke Kosovu dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států.

Kosovo podle diplomatických zdrojů odvolalo po Zemanových výrocích svou účast na čtvrtečním summitu premiérů visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a zemí západního Balkánu v Praze.

Setkání čtyř premiérů zemí V4 a zástupců šesti zemí západního Balkánu se v Praze původně vedle premiérů Srbska, Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie, Bosny a Hercegoviny měl zúčastnit i místopředseda vlády Kosova. Podle dostupných informací aktuálně není z Kosova potvrzen žádný host, nicméně se stále jedná o tom, zda země nebude alespoň na nějaké úrovni zastoupena.

Zeman již po příletu do Bělehradu Vučičovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Také televizi Barrandov před odletem řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát.

Na středeční tiskové konferenci Zeman řekl, že haagský mezinárodní tribunál nedávno vydal zprávu, ve které podle prezidenta vyslovuje podezření z válečných zločinů kosovských politických představitelů. Zeman poukázal na následnou rezignaci kosovského premiéra Ramuše Haradinaje. "Dovolte mi vyjádřit osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států," poznamenal český prezident.

Na otázku, zda by mohla Česká republika zrušit uznání Kosova jako samostatného státu, Zeman řekl, že věc bude chtít projednat na nejbližší poradě českých nejvyšších ústavních činitelů. "Zeptám se, zda by bylo možné, aby se toto udělalo, protože jsem rád, že pan ministr (obrany Lubomír) Metnar už prohlásil, že je chyba, že bylo uznáno Kosovo," řekl. Dodal, že Metnar proto bude nejspíš v této otázce na "jeho straně". "Kdo bude na straně druhé, to se za ten měsíc uvidí," dodal.

Stanovisko prezidenta k samostatnosti Kosova je dlouhodobě známé, uvedl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Zahraniční politika je podle Hamáčka v kompetenci vlády. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je odvolání možné, protože ratifikační proces nebyl dokončen.

Ministerstvo zahraničí loni v lednu uvedlo, že zpětvzetí uznání státu v mezinárodním právu je zcela nestandardním a výjimečným krokem. "V případě Kosova není k takovému kroku důvod. Navíc v roce 2010 vydal Mezinárodní soudní dvůr posudek, dle kterého byla jednostranná Deklarace nezávislosti Kosova v souladu s mezinárodním právem," sdělil tehdy tiskový odbor MZV.

Kosovo po rozpadu Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost. Srbsko jej ovšem stále považuje za své území. Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala, naopak některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Zemanův postoj ke Kosovu je dlouhodobě kritický

Kriticky se Zeman ke Kosovu vyjádřil i v rozhovoru pro TV Barrandov před cestou do Bělehradu. "Srbsko má konflikty s Kosovem a já nezastávám názor, že by Kosovo bylo demokratický stát," řekl prezident. "Nyní se mohu odvolat na rozhodnutí haagského tribunálu, které označilo kosovského premiéra (Ramuše Haradinaje) za válečného zločince," doplnil. Zvláštní tribunál v nizozemském Haagu ale ještě v této věci nerozhodl. Haradinaj byl zatím pro podezření ze zločinů za války v Kosovu v letech 1998 a 1999 k tribunálu pouze předvolán, po předvolání podal demisi.

Český prezident také v rozhovoru před odletem podpořil české fotbalové fanoušky, kteří byli minulý týden v Kosovu zadrženi policií před utkáním Kosovo-Česko v kvalifikaci mistrovství Evropy. Skupina osmi Čechů u sebe měla mimo jiné dron a transparent s nápisem "Kosovo je Srbsko". "Nevím, jestli ten dron vzlétl. Nicméně byl to dobrý úmysl a já proti tomu nic nemám," řekl Zeman. Zmíněná skupina měla u sebe podle mluvčího Fotbalové asociace ČR Michala Jurmana také pyrotechniku a nože. Po výslechu byli Češi s pokutou propuštěni.

"Česko Kosovo uznalo v roce 2008 za vlády Mirka Topolánka, máme s ním korektní vztahy, stejně jako se Srbskem. Jsme mezi cca stovkou zemí, které tak učinily. V zájmu evropské bezpečnosti a míru je především integrovat západní Balkán do EU, pokud země splní všechny potřebné podmínky. Rozšíření je rovněž priorita i české zahraniční politiky," napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček v reakci na Zemanův úterní výrok. V nadsázce uvedl, že prezident je asi fanouškem české fotbalové reprezentace a že sobotní výsledek kvalifikace jeho osobně také mrzí. Česko prohrálo v kvalifikaci o mistrovství Evropy v Prištině 1:2.

Zeman se ke Kosovu vyjádřil v minulosti několikrát. Letos v březnu v souvislosti s výročím vstupu Česka do Severoatlantické aliance v rozhovoru pro ČTK uvedl, že s odstupem považuje za chybu schválení aliančního bombardování bývalé Jugoslávie. Akci NATO, do které Česká republika několik dnů předtím vstoupila, označil za akt mocenské arogance.

Dále například v březnu 2017 při návštěvě Chorvatska řekl, že je pro euroatlantickou integraci na Balkánu, ale bez Kosova. V dubnu 2015 v rozhovoru pro srbský deník Večernje novosti uvedl, že uznání nezávislosti Kosova otevřelo Pandořinu skříňku a zahájilo nebezpečný proces překreslování hranic na celém světě. Zeman zopakoval, že on sám nezávislost Kosova neuznal, a tehdejšího kosovského vicepremiéra Hashima Thaçiho nazval válečným zločincem.

V dubnu 2014 při návštěvě Srbska český prezident prohlásil, že vybudování samostatných ozbrojených sil Kosova by znamenalo znovu vyzbrojit členy někdejší Kosovské osvobozenecké armády (UÇK), jež páchala teroristické činy. Kosovo označil za velmi podivný stát se silným vlivem narkomafií. V březnu 2014 řekl: "Veřejně jsem vystupoval proti odtržení Kosova, kritizoval jsem, že Česko uznalo nezávislost Kosova a nyní svým způsobem sklízíme plody, které jsme zaseli. Bylo by pokrytecké tvrdit, že nezávislost Kosova je v pořádku a nezávislost Krymu je nemožná. Musíme každému měřit stejným metrem."