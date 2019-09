Vládní koalice byla v úterý na dosah schválení novely zákona o elektronické evidenci tržeb. O to se snaží už téměř dva roky. Nakonec se jí to opět nepodařilo. Nebyla to však zásluha opozice, která by držela vládu v klinči zdržovací taktikou. Tentokrát se o debakl postaral člen vlády. Ministr kultury a poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek nebyl v klíčovém okamžiku k nalezení. Takže koalice musela schůzi celé sněmovny ukončit, protože bez jednoho hlasu šéfa české diplomacie by toto důležité hlasování prohrála.