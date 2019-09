Počet zahraničních návštěvníků, kteří stráví v Praze aspoň jednu noc, by měl letos dosáhnout rekordních 7,1 milionu. V porovnání s loňským rokem by to znamenalo nárůst o 6,4 procenta. Vyplývá to z přehledu společnosti MasterCard Global Destination Cities Index. Praha skončila v roce 2018 ve světovém žebříčku na 28. místě.

Nejnavštěvovanějším světovým městem je nadále Bangkok, ve kterém loni nejméně jednu noc strávilo 22,8 milionu lidí. Druhá skončila Paříž s počtem 19,1 milionu těsně následovaná Londýnem. Londýn, Paříž a Bangkok drží první tři místa v různém pořadí od roku 2010. Bangkok první příčku žebříčku obsadil šestkrát za posledních sedm let.

Všechna města v první desítce dokázala loni přilákat ze zahraničí více přenocujících návštěvníků než o rok dříve, výjimkou byl Londýn, který zaznamenal pokles téměř o čtyři procenta. Předpoklad pro rok 2019 ukazuje na všeobecný nárůst návštěvnosti, nejvýraznější růst se očekává v Tokiu.

V případě řazení podle průměrné útraty v amerických dolarech zaujímá první místo žebříčku Dubaj, kde návštěvníci v průměru utratí 533 dolarů denně. Druhé místo obhájila Mekka, která se mezi prvních deset měst v žebříčku dostala poprvé. První trojku pak uzavírá Bangkok. Návštěvníci Prahy v průměru loni denně utratili 162 dolarů, v přepočtu zhruba 3800 korun.

Žebříček Mastercard Global Destination Cities Index řadí 200 světových měst podle celkového počtu přenocujících zahraničních návštěvníků a jejich útraty v jednotlivých destinacích. Vedle údajů za rok 2018 žebříček obsahuje odhady vývoje počtu návštěvníků a jejich útraty pro další rok. Ke stanovení počtu přenocujících zahraničních návštěvníků a jejich útraty se používají veřejně dostupné údaje pro každou z 200 destinací zahrnutých do žebříčku.

Deset nejnavštěvovanějších měst v roce 2018:

Počet přenocujících zahraničních návštěvníků v 2018 Očekávání růstu v roce 2019 (v procentech) Průměrná délka pobytu Průměrná denní útrata (v dolarech) Bangkok 22,78 milionu 3,34 4,8 noci 184 Paříž 19,10 milionu 2,24 2,5 noci 296 Londýn 19,09 milionu 3,47 5,8 noci 148 Dubaj 15,93 milionu 1,68 3,5 noci 553 Singapur 14,67 milionu 4,0 4,2 noci 272 Kuala Lumpur 13,79 milionu 9,87 5,7 noci 142 New York 13,60 milionu 2,94 7,9 noci 152 Istanbul 13,40 milionu 8,14 5,8 noci 106 Tokio 12,93 milionu 10,02 5,4 noci 196 Antalya 12,41 milionu 8,14 14 nocí 44 … 28. Praha 6,67 milionu 6,42 2,4 noci 162

Zdroj: MasterCard