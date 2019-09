Praha 6 by mohla vypsat výtvarnou soutěž na památník osvoboditelů Prahy od nacistů, který by nahradil pomník maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva šesté městské části to řekl starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Zároveň je ovšem nutné najít důstojné místo, kam přesunout Koněvovu sochu, doplnil. Jaký bude další osud pomníku maršála Koněva, by měli zastupitelé Prahy 6 ještě rozhodnout. Piráti chtějí navrhnout vypsání referenda. Hlasování o jednotlivých návrzích se uskuteční po projevech.

K tématu se vyjádřili poslanci, mimo jiné Zdeněk Ondráček (KSČM). Nyní dostali slovo občané. Promluvit chtěla také bývalá komunistická poslankyně a pražská zastupitelka Marta Semelová. Není ale občankou Prahy 6 a zastupitelé její vystoupení neschválili.

Kolář již dříve uvedl, že si Praha 6 váží vojáků padlých v bojích proti nacismu a nemá nic proti tomu, aby na území městské části stál památník, který by vzdával hold jejich památce. Rudá armáda sem podle něj ale nepřinesla jen mír, ale později také teror.

"Cítím odpovědnost za bezpečnost obyvatel Prahy 6, nejen fyzickou, ale i mentální," řekl Kolář. Proto by se na území městské části podle něj neměli srocovat extrémisté a děti by neměly být vystavovány ideologické manipulaci dějin.

Rovněž o přestěhování sochy Kolář mluví opakovaně. Navrhoval zahradu ruské ambasády v Praze, podle něj o sochu projevila zájem také muzea. Koněvova dcera chce, aby socha zůstala na veřejném prostranství, uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Nejprve navrhovala přesun sochy do Moskvy, následně uvedla jako další možnost Olšanské hřbitovy. Vojenský hřbitov na Olšanech připadá coby důstojné místo pro umístění sochy také Zeleným z Prahy 6, uvedl předseda klubu Petr Píša.

Kolář při svém dnešním projevil lítost nad tím, že máme prezidenta, který neváhá přiznat, že je řízen Ruskou federací, řekl. Prezident Miloš Zeman kritizoval, že by na místě pomníku mělo být postaveno podzemní parkoviště. Podle Koláře tato studie vznikla v roce 1994 a je uložena v archivu. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se připojil k odpůrcům zakrytí Koněvovy sochy, minulý týden se zúčastnil také demonstrace.

Prezident Miloš Zerman, který ve čtvrtek končí návštěvu státní návštěvu Srbska, v Bělehradě řekl, že ho zaujal nápad europoslance Jana Zahradila (ODS) přesunout Koněvovu sochu na pozemky ministerstva obrany v Praze. "Docela se zájmem jsem zhlédl na názor poslance Zahradila, který říkal, že obrana má na Praze 6 celou řadu objektů včetně zahrad a že by bylo možné do některé z těchto zahrad sochu maršála Koněva umístit," poznamenal prezident. S ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) o tom zatím nehovořil.

Praha 6 stojí na straně chuligánů, tvrdí ruský ministr

Vedení šestého pražského obvodu se postavilo na stranu chuligánů, špiní památku sovětských vojáků a vážně porušuje smluvní závazky Česka. V rozhovoru, který ve čtvrtek zveřejnila agentura RIA Novosti, to řekl ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. Prohlásil, že jeho země naopak "v naprostém pořádku udržuje památníky československých legionářů," kteří bojovali v Rusku na sklonku první světové války.

Medinského rozhovor je reakcí na spory, které se v posledních dnech vedou kolem kontroverzního památníku sovětského maršála Ivana Koněva v pražském Bubenči: socha byla minulý měsíc jako již několikrát v minulosti poškozena a objevily se hlasy, aby byla ze svého místa odstraněna. Kritici maršála, který velel v roce 1945 sovětským jednotkám při osvobozování Československa od nacistů, připomínají Koněvovu roli v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou zdi.

"V Rusku stojí 22 památníků a pamětních desek v místech hrobů českých legionářů a všechny jsou udržovány v naprostém pořádku, starají se o ně. Protože my smlouvu mezi námi a Čechy dodržujeme, neboť je to prostě povinnost kulturních lidí," řekl ruský ministr.

Česká republika si opakovaně stěžuje na nezájem ruské strany o legionářské památníky a na poškozování hrobů českých vojáků v Rusku. Místní úřady v ruských regionech nezřídka odmítají památníky stavět a udržovat, české legionáře označují za vrahy a komplice protibolševických bělogvardějských armád.

Na opravu českých válečných hrobů do Ruska kvůli tomu Česká republika letos oproti minulosti nepošle žádné peníze. Okázalé neplnění ruských závazků přiznávají i někteří ruští historici.

Medinskij v rozhovoru znovu důrazně kritizoval starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, kterého v jednom z minulých rozhovorů přirovnal k nacistickým gauleiterům, vůdcům regionálních odboček NSDAP. "Pokud se budeme chovat tak, jak předpokládá tento český politik, pak bude zjevně dalším krokem pálení ruskojazyčných knih," poznamenal ruský ministr kultury.

"Češi žádných velkých vítězství nedosáhli"

Ke čtvrtečnímu zasedání zastupitelstva Prahy 6, které jedná o osudu Koněvova památníku, zveřejnil komentář oficiální list ruské vlády Rossijskaja gazeta. V textu nazvaném "Válka bez vítězství" napsal, že pomník poškozovali "jacísi tajemní vandalové", a naznačil, že pražské úřady jejich akce tolerují, aby se mohly odvolat na odpor místních obyvatel vůči Koněvově soše.

"Všechny akty vandalismu začaly s příchodem jakéhosi Ondřeje Koláře na post starosty Prahy 6, který vyplaval z hlubin české politiky v roli vůdce místní organizace strany TOP 09," uvedl list, který stranu popsal jako krajně pravicovou formaci orientovanou výhradně na Západ. "Čím slabší jsou (v Česku - pozn. red.) pozice stoupenců Západu, tím tvrdší je protiruská rétorika a protiruské akce," konstatoval s odvoláním na volební výsledky TOP 09.

"Češi jsou snášenlivý a mírumilovný národ. Velkých vojenských vítězství nedosáhli. Ani v této válce s památníkem maršálu Ivanu Koněvovi nezvítězí. I kdyby žulová podoba vojevůdce z náměstí zmizela, zůstane Koněv v historii zapsán jako jeden z epických hrdinů, který porazil nacismus. A pokud si někdo vzpomene na ty, kdo s památníkem bojují, pak jen jako na ubohé zbabělce a neškodné darebáky," napsal ruský deník.

Koněvova bronzová socha v nadživotní velikosti je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky a byla odhalena 9. května 1980.

Panuje kolem ní dlouhodobě kontroverze. Pomník se stává častým terčem vandalů. Naposledy v noci na čtvrtek 22. srpna neznámý pachatel polil sochu červenou barvou a podstavec pomaloval několika nápisy. Kolář ji odmítl nechat vyčistit, o její umytí se z vlastní iniciativy postaral aktivista Žarko Jovanovič. Starosta pak kolem sochy nechal postavit lešení s plachtou, která byla několikrát odpůrci zakrytí pomníku stržena. Socha je nyní ošetřena ochranným nátěrem, plot kolem sochy i lešení radnice odstranila.