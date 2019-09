Elektronická evidence tržeb (EET) se rozšíří na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Některé služby a zboží, například vodné a stočné nebo audioknihy, se přesunou do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Rozhodla tak sněmovna, když v pátek i přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto a stvrdila vládní novelu zákona o EET, která tyto změny přináší. Nyní ji dostane k podpisu prezident.

Do spojené 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb by se měli zapojit všichni podnikatelé a živnostníci, kterých se netýkaly první dvě vlny. Budou to výrobci, dopravci, zemědělci, svobodná povolání jako lékaři či advokáti nebo poradci. Evidovat tržby tak budou všichni podnikatelé, kteří přijímají hotové peníze.

Obě zbývající fáze EET měly začít v průběhu loňského roku, Ústavní soud však na konci roku 2017 částečně vyhověl ústavní stížnosti ODS a obě vlny odložil. Uložil vládě přijmout novelu zákona tak, aby zohlednila dopady nové povinnosti na nejmenší podnikatele. Zapojení podnikatelů ze zbývajících vln se tak odložilo o více než dva roky. Protože novela počítá s šestiměsíční přípravnou lhůtou, nezačne EET platit pro zbývající živnosti dříve než v květnu 2020.

Třetí a čtvrtá vlna EET Koho se týká Do spojené 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb se zapojí všichni podnikatelé a živnostníci, kterých se netýkaly první dvě vlny. Budou to výrobci, dopravci, zemědělci, svobodná povolání jako lékaři či advokáti nebo poradci. Evidovat tržby tak budou všichni podnikatelé, kteří přijímají hotové peníze. Jaké budou změny Osvobozeni od on-line režimu budou malí podnikatele s ročním obratem do 600 tisíc korun a maximálně dvěma zaměstnanci. Ti budou evidovat tržby do speciálního bloku a na finanční správu je odešlou jednou za čtvrt roku. Výjimku získají i zrakově postižení podnikatelé, prodeje předplacených telefonních karet, obchodní letecká doprava a evidovat se nebudou ani tržby z hazardních her. Zákon vstoupí v platnost půl roku po vyjití ve Sbírce zákonů, vzhledem k průběhu schvalování se dá předpokládat, že řemeslníci, pekaři, lékaři a další profese začnou evidovat tržby v květnu nebo červnu příštího roku. 600 tisíc korun je limit ročního obratu pro podnikatele, který se může vyhnout elektronické evidenci tržeb.

Piráti již dříve oznámili, že zákon o evidenci tržeb opět posílají k Ústavnímu soudu. Poukazují na nejasnost u úlevy pro nejmenší podnikatele, která jim umožňuje vyhnout se trvalému připojení k internetu a účtenky evidovat v papírové podobě ve speciálním formuláři. Pirátům vadí, že vláda sice umožňuje takzvaný off-line režim, ale zákon neuvádí konkrétní pravidla, v jaké podobě se mají účtenky odesílat. "Nelíbí se nám, že vláda ignoruje vzkaz Ústavního soudu, že všechny povinnosti podnikatelů musí být dané zákonem," uvedl místopředseda pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Sněmovna měla o zákonu hlasovat již v úterý, ale nedostala se k němu, protože koalici chyběly hlasy. Koalici scházel mimo jiné i ministr kultury a poslanec za ČSSD Lubomír Zaorálek, který nebyl v klíčovém okamžiku k nalezení. Takže koalice musela schůzi celé sněmovny ukončit, protože bez jednoho hlasu šéfa české diplomacie by toto důležité hlasování prohrála.

Posléze vyšlo najevo, že ve chvíli, kdy vláda chtěla schválit novelu o EET, dával Zaorálek v jiné části sněmovny rozhovor médiím. "Kvůli rozhovorům s novináři," vysvětlil svou absenci Zaorálek.

Pro přehlasování senátního veta je zapotřebí nejméně 101 hlasů, pro rozšíření EET v pátek hlasovalo 104 poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Novela umožní mimo jiné malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600 000 korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Vláda původně navrhovala limit 200 000 korun, poslanci ho ale zvýšili. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. Poslanci také již dříve na návrh opoziční ODS a za pomoci vládních sociálních demokratů vyňali z EET některé sociální služby.

Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo. Novela také na návrh Věry Kovářové (STAN) obsahuje přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 21 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně ujišťuje, že její úřad prostřednictvím cenového výměru dohlédne na to, aby se snížení DPH na vodné promítlo do nižší konečné ceny pro spotřebitele. Původně měly do nejnižší sazby DPH spadat i řezané květiny. Tato položka ale z návrhu vypadla při projednávání ve vládě.

Během závěrečného schvalování museli poslanci rozhodnout o osmi stovkách pozměňovacích návrhů. Bylo mezi nimi asi 770 návrhů ODS na vynětí jednotlivých oborů podle úřední klasifikace NACE z evidence tržeb. Pozornost vzbudilo například odmítnutí návrhu vyjmout chov velbloudovitých zvířat nebo kosmickou dopravu.

Vláda a koaliční strany hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní. Naopak předseda ODS Petr Fiala již dříve slíbil, že pokud jeho strana uspěje ve volbách, evidenci tržeb zruší. Předseda Pirátů Ivan Bartoš oznámil, že pokud Sněmovna přehlasuje senát, obrátí se Piráti na Ústavní soud.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.