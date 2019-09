Státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo, uvedlo to na svém webu Městského státního zastupitelství v Praze. V kauze s údajným dotačním podvodem za 50 milionů korun figuroval současný premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho příbuzní. Rozhodnutí není zcela definitivní, městské státní zastupitelství ho po nabytí právní moci bezodkladně pošle nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten rozhodnutí může do tří měsíců zvrátit a znovu by se věcí zabýval státní zástupce Jaroslav Šaroch, který měl kauzu na starosti.

Podle šéfa pražských žalobců Martina Erazíma šlo o složitou právní otázku ohledně výkladu právního pojmu malý a střední podnik. Právě pro ty byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala. "Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovaly Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání," uvedl Erazím. Dokazování však podle něj vedlo k závěru, že podnik podmínky splňoval.

"Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," uvedlo dále státní zastupitelství k důvodům zastavení stíhání.

"Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra nebo osobou jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli," vyjádřil se Erazím.

Celá důvodová zpráva podpírající rozhodnutí má 90 stránek a prozatím není veřejná. Podle státního zastupitelství se zástupce Šaroch "vypořádal i se závěry zprávy OLAF aniž by je jakkoli rozporoval či pomíjel či snad došel k výkladu opačnému".

Advokát Andreje Babiše a jeho rodiny Michael Bartončík České televizi potvrdil, že rozhodnutí obdržel. Komentovat ho zatím nechtěl. Věc nechtěl ani komentovat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Jako první na zprávu reagovala jedna z obviněných Jana Mayerová, která v roce 2008 stála u podpisu žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo. "Rozhodnutí zatím nemám, je u právníků, takže se k němu dostanu někdy příští týden. Teď mi stačí pocit, že už můžu vylézt z kanálu a nadechnout se," sdělila HN.

"Z mého pohledu, protože jsem byl přímým účastníkem této kauzy Čapí hnízdo, je to a byla to uměle vytvořená kauza s cílem poškodit naše hnutí, poškodit pana Babiše a dostat ho z politiky ven. Ale zdá se, že žijeme ve stále právním státě a když patrně policie nedodala důkazy pro svá tvrzení v tom obvinění, tak státní zástupce zcela logicky zastavil trestní stíhání," prohlásil na tiskové konferenci první místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který původně byl mezi obviněnými v kauze, ale státní zástupce jeho stíhání později zastavil.

Zastavení trestního stíhání se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ve vyloučené části kauzy vyšetřování stále pokračuje, uvedlo městské státní zastupitelství.

Už začátkem září navrhl Jaroslav Šaroch zastavit stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho rodinných příslušníků. Jako první to uvedl zpravodajský server Deník N. Zastupitelství tehdy oznámilo, že státní zástupce Šaroch změnil svůj původní právní názor na posouzení kauzy Čapí hnízdo a že jeho nadřízený prozkoumá, jestli je tato změna odůvodněná a v souladu se zákonem.

Bývalý vrchní státní zástupce v Praze, advokát Stanislav Mečl již dříve uvedl, že státní zástupce v konkrétní kauze změnil názor nijak neobvyklá. "Stává se to. Například můžete získat teprve na konci toho řízení nějaký důkaz, který to zvrátí. Samozřejmě neznáme obsah spisu. I když státní zástupce vykonává dozor ve věci, tak má jen dílčí informace z průběhu řízení. A teprve když policie předloží kompletní spis s nějakým návrhem, třeba na podání obžaloby nebo zastavení, tak to ten státní zástupce vidí teprve všechno. A má čas se nad tím zamyslet, nad tím kontextem, právním hodnocením," říká bývalý státní zástupce.

HN mají však k dispozici dokument z května loňského roku, v němž Šaroch varuje, že pokud policie nedoloží důkazy pro některá svá tvrzení, mohou vzniknout důvody pro zastavení stíhání všech obviněných.

Že Šaroch upozorňoval na nedostatek důkazů, potvrdila i jedna z obviněných - Jana Mayerová. "Státní zástupce názor nezměnil, jak se píše. Jen rozhodl v návaznosti na svoje předchozí rozhodnutí, kde uvedl, že pokud nebudou doloženy další důkazy, trestní stíhání zastaví," uvedla.

Bývalá ministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková redakci HN řekla, že podle jejího názoru "podmínky, které určují trestnost, nebyly všechny naplněné. Můžeme ale zvažovat etiku takového jednání, kdy firma využívá nejasné právní úpravy, aby odčerpala část prostředků pro malé firmy".

Opoziční strany, které premiéra dlouhodobě kritizují, hodlají rozhodnutí respektovat. "Se znalostí toho spisu neměním svůj jednoznačný názor, že to jednání Andreje Babiše a lidí okolo něj bylo hrubě v rozporu s elementárními etickými principy. Když je něco neetické, nemusí to být nutně protiprávní, to musíme respektovat," řekl HN Marek Výborný z opoziční KDU-ČSL, který je členem mandátového a imunitního výboru, jenž se kauzou zabýval.

Dva roky stíhání

Trestní stíhání zahájil státní zástupce v říjnu 2017. Z dotačního podvodu za 50 milionů korun obvinil současného premiéra Andreje Babiše, jeho ženu Moniku a švagra Martina Herodese. Mezi dalšími byli i Babišovi bývalí spolupracovníci z holdingu Agrofert Jana Mayerová a Josef Nenadál nebo místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Celkem si obvinění vyslechlo jedenáct lidí.

Všichni podali stížnost proti zahájení trestního stíhání, kterou v květnu 2018 u většiny obviněných Šaroch zamítl. Vyhověl tehdy jen čtyřem lidem, mimo jiné Faltýnkovi, s tím, že o trestném činu nevěděli nebo že by se nepodařil prokázat jejich úmysl.

Začátkem roku HN získaly kompletní zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) k Čapímu hnízdu. Hovoří o tom, že v souvislosti s dotacemi Čapího hnízda došlo k několika vážným nesrovnalostem. Podle vyšetřování byly v žádosti o dotaci uvedeny nepravdivé informace a další data byla zatajena. OLAF ve zprávě vysloveně upozorňuje českou justici, že mohlo dojít k dotačnímu podvodu.

Babiš dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Zastavení trestního stíhání se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ve vyloučené části vyšetřování stále pokračuje, uvedli žalobci.

Celé vyjádření městského státního zastupitelství:

Tisková zpráva ke kauze Čapí hnízdo Tisková zpráva k usnesení o zastavení trestního stíhání obviněných v tzv. kauze Čapí hnízdo Dnešního dne bylo oprávněným osobám rozesláno rozhodnutí, kterým došlo k zastavení trestního stíhání všech osob v tzv. kauze Čapí hnízdo. V rámci aprobace, kterou jsem prováděl v uplynulých dnech, jsem se po seznámení s obsahem rozhodnutí ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce z následujících důvodů. Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie. Jedná se o problematiku výkladu a naplnění právního pojmu malý a střední podnik. Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala. Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik. V odůvodnění usnesení se dozorový státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF aniž by je jakkoli rozporoval či pomíjel či snad došel k výkladu opačnému. Poukazuje v tomto směru na možnosti širšího hodnocení pro odlišné účely než je v rámci trestního řízení hodnocení trestněprávní odpovědnosti dotčených osob. Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra nebo osobou jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli. I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe Soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu „malý a střední podnik“ v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety. Proto jsem se v rámci aprobace ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce JUDr. Jaroslava Šarocha. K samotné mediální prezentaci a otázce aprobace vedoucím státním zástupcem bych rád dodal, že jsem nepovažoval za možné o vývoji ve věci veřejnost neinformovat. Za situace, kdy byla veřejnost ujištěna, že má dozorový státní zástupce stanovenu konkrétní lhůtu na rozhodnutí ve věci, by tvrzení o jejím prodloužení, které by pokrylo i proces aprobace, bylo nutně nepravdivé. Proto bylo poskytnuto vyjádření, z něhož vyplývalo, že došlo ke změně názoru dozorového státního zástupce na věc, a ve své podstatě tak bylo předloženo rozhodnutí, kterým bylo řízení zastaveno. Při této otázce jsem zároveň zvažoval, jakému ze dvou konkurujících si právních zájmů, tedy oprávněnému zájmu veřejnosti na informovanost a zájmu vyplývajícího ze zásady šetření práv dotčených osob, je namístě dát přednost. Po posouzení přiměřenosti a vhodnosti se jevilo jako správné přisoudit větší ochranu právům dotčených osob. Při pohledu zpět jsem toho názoru, že mělo být oznámeno zřetelně a jednoznačně, že došlo k předložení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v rámci standardního aprobačního procesu vedoucími pracovníky MSZ v Praze. Rozhodnutí bude po nabytí právní moci předloženo bezodkladně nejvyššímu státnímu zástupci, který má možnost pravomocná rozhodnutí o zastavení trestního stíhání rušit ve smyslu § 174a trestního řádu. Městský státní zástupce v Praze Mgr. Martin Erazím

Kauza Čapí hnízdo v časové ose: