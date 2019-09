Chytré telefony s sebou dnes lidé běžně berou i na toaletu a jejich zářící displeje jsou to poslední, co večer vidí před spaním. Mezi lidmi vytvářejí digitální zdi. Bortit je pomáhá Karolína Presová se svým projektem Replug me. Žáky, rodiče ale i firemní zaměstnance učí, jak nespadnout do pasti technologií a sociálních sítí. "Neměli bychom každou volnou chvíli zaplácávat sledováním mobilního telefonu. Odvádí nás od našich myšlenek a toho, co cítíme. Občas je dobré se nudit, jen tak lelkovat a třeba jen koukat do stěny," říká Presová, vystudovaná socioložka z Brna.