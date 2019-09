Nejvíce bytů v rodinných a bytových domech na obyvatele bylo loni dokončeno ve Středočeském kraji. Na 1000 obyvatel tam připadalo 5,3 bytu. Nejméně to bylo v Ústeckém kraji s podílem 1,4 bytu. Na konferenci Technologické fórum při zahájení mezinárodního stavebního veletrhu For Arch to uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví Českého statistického úřadu (ČSÚ) Petra Cuřínová. Průměr za Českou republiku byl 3,2 bytu.

"Počet dokončených bytů je ovlivněn vysokým počtem zahájených staveb z minulých let. V absolutním počtu vede Středočeský kraj, kde se staví hlavně rodinné domy v okolí Prahy, příkladem jsou Chýně nebo Nehvizdy. Rodinné domy se dále hodně stavějí také v okolí Brna. V Moravskoslezském kraji vznikají spíše ve větších městech. V dokončených bytových domech vede Praha před Brnem a Plzní. Ostatní kraje jsou už trochu pozadu," řekla Cuřínová.

Celkem stavební firmy a jednotlivci v Česku loni dokončili 33 850 bytů, meziročně o 18,5 procenta více. Počet dokončených rodinných domů vzrostl o 26,2 procenta na 19 152, počet bytů v bytových domech se zvýšil o 11,2 procenta na 10 305. Zbytek připadal na nástavby, přístavby a vestavby, domovy pro seniory nebo byty v budovách, které nebyly primárně určeny k bydlení.

Za Středočeským krajem v intenzitě bytové výstavby následovaly Plzeňský kraj (4,2 bytu na 1000 obyvatel), Praha (4,1 bytu) a Jihomoravský kraj (3,8 bytu). Naopak nejméně to po Ústeckém kraji bylo v Karlovarském (1,7 bytu), Moravskoslezském (2,1 bytu) a Zlínském kraji (2,2 bytu).

V absolutním počtu nově zahájených staveb bytů byl nejlepší rovněž Středočeský kraj (7244 bytů), následovaly Praha (5290), Jihomoravský (4447) a Plzeňský kraj (2426). Nejméně novostaveb stavební firmy a jednotlivci dokončili v Karlovarském (488 bytů), Libereckém (1044) a Ústeckém kraji (1137).

Rodinné domy se na celkově dokončené výstavbě nových bytů podílely zhruba dvěma třetinami. Největší podíl rodinných domů byl loni v Ústeckém kraji (96,5 procenta). Následovaly Moravskoslezský (91,7 procenta), Jihočeský (87 procent) a Liberecký kraj (85 procent). Výrazně nejnižší podíl měla Praha (15,9 procenta). Následovaly Plzeňský (56,4 procenta) a Jihomoravský kraj (58,7 procenta).

Sto a více bytů bylo loni dokončeno ve 30 českých městech. Nejvíce jich bylo v Praze (5290), Brně (1158) a Plzni (947). Z menších měst se například Milovice umístily na desátém místě s 275 dokončenými byty. Na 12. místě byly Moravany (198 bytů), na 15. Chýně (158), na 17. Horoměřice (152) a na 21. Rosice (125).

Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v roce 2018 v jednotlivých krajích:

Kraj Byty/1000 obyvatel Celkový počet bytů Středočeský 5,3 7244 Plzeňský 4,2 2426 Praha 4,1 5290 Jihomoravský 3,8 4447 Pardubický 3,2 1671 Vysočina 2,8 1437 Jihočeský 2,7 1713 Královéhradecký 2,7 1473 Olomoucký 2,6 1630 Liberecký 2,4 1044 Zlínský 2,2 1303 Moravskoslezský 2,1 2547 Karlovarský 1,7 488 Ústecký 1,4 1137

Zdroj: ČSÚ

Města se 100 a více dokončenými byty v roce 2018:

Město Počet bytů Praha 5290 Brno 1158 Plzeň 947 Hradec Králové 365 Olomouc 363 Pardubice 355 Kladno 319 Ostrava 308 Liberec 307 Milovice 275 Zlín 209 Moravany 198 Slavkov u Brna 190 Mladá Boleslav 178 Chýně 158 Prostějov 156 Horoměřice 152 Králův Dvůr 147 Chrudim 137 Jihlava 127 Rosice 125 Havlíčkův Brod 122 České Budějovice 119 Kolín 117 Břeclav 114 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 109 Benešov 106 Uherské Hradiště 105 Beroun 100 Říčany 100

Zdroj: ČSÚ