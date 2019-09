Místo výstavby nové nemocnice na severu Prahy, kterou požaduje mimo jiné hlavní město výměnou za pozemky na vládní čtvrť v Letňanech, preferuje premiér Andrej Babiš (ANO) vybudování traumacentra. Novinářům to řekl v úterý při návštěvě lokality na kraji Prahy, kde by podle jeho představ mohl vyrůst nový komplex, aby soustředil úředníky z několika ministerstev dosud rozmístěných po metropoli. O dalších požadavcích primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) se podle premiéra jedná. Babiš doufá v to, že Hřiba přesvědčí i konference, která se na téma chystá na 1. října. Hřib se k rozvoji Letňan vyjádří na mimořádné tiskové konferenci v 15:45.

Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu uvedla, že z administrativních budov, které stát využívá, je jich v Praze 16 procent. "Ale podíl na výdajích z nájmu se pohybuje kolem 57 procent a na údržbu připadá 46 procent. Pokud chceme začít šetřit v oblasti umístění zaměstnanců, tak musíme začít tady v Praze," uvedla.

Plán vlády na vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné metra C se loni na podzim setkal s odporem pražské radnice. Podle Hřiba není vhodné budovat úřednické ghetto. Magistrát dal ale posléze najevo, že v případě ústupků státu je ochoten o uvolnění městských pozemků jednat. "Já s primátorem dál jednám. Jeho představy jsou, že by stát zafinancoval vnější okruh (Prahy), to se děje. On by chtěl i vnitřní okruh za 50 až 60 miliard, my nabídli, že by se to udělalo PPP projektem," uvedl v úterý Babiš.

Praha také požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept Nemocnice Na Bulovce. "Já jsem to konzultoval s ministrem (zdravotnictví Adamem) Vojtěchem (za ANO). Jeho odborníci se domnívají, že potřebujeme v Praze traumacentrum," konstatoval premiér.

Administrativní komplex v Letňanech by měl podle Babiše a ÚZSVM znamenat úsporu za nájemné, provozní náklady a ušetřit i peníze, které by se musely v budoucnu investovat do budov. Umožnil by také koncentrovat na jednom místě více ministerstev a sjednotit umístění resortů, která už dnes sídlí na více adresách.

Letňany považují Babiš a úřad za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C. Ve špičce je pravidelně vytíženo jen jedním směrem, po vystavění komplexu by bylo ráno využité i směrem z centra a odpoledne opačným směrem. Babiš se v Letňanech podivoval nad tím, že na místo vede metro "do pole".

K využití veřejností by po vystavění vládní čtvrti měl připadnout například Nostický palác, který nyní využívá ministerstvo kultury, či dvě budovy ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí. K prodeji by byly bývalé bytové domy, například v Legerově a Orebitské ulici či v ulicích Na Příkopě a Na Kozačce.

