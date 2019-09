Pokud jsem jí dával nějaké dárky, tak to byly jen drobnosti jako šátek k narozeninám. A o dohodách, týkajících se poslanců a trafik za to, že se vzdají mandátu, jsem jen četl v médiích či to slyšel z druhé ruky. Tak by se dala shrnout výpověď ředitele ČEZ Daniela Beneše před soudem, který projednává kauzu takzvaných trafik a krácení daní, kterého se měla dopustit tehdejší blízká spolupracovnice – a nyní manželka – bývalého premiéra Petra Nečase Jana.