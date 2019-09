Ze zvažovaných variant vedení vysokorychlostní trati (VRT) mezi Prahou a Brnem vychází podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na Vysočině nejlépe trasa severním směrem. Její stavba má být až o třetinu levnější než vedení dráhy přes Pelhřimovsko, kde je navíc vodárenská nádrž Švihov. Trať pro vlaky s rychlostí až 320 kilometrů v hodině by tak Vysočinou mohla vést přes Světlou nad Sázavou, Jihlavu a Velké Meziříčí. Celá VRT mezi Prahou a Brnem by mohla být rozestavěná v roce 2030, řekl ve středu novinářům v Jihlavě ředitel odboru strategie SŽDC Radek Čech.

Zástupci SŽDC ve středu v Jihlavě představili první výstupy ze studie proveditelnosti VRT mezi Prahou a Brnem. "Víme, že varianta severní, to znamená varianta přes Poříčany a Světlou nad Sázavou, při výrazně nižších nákladech plní úplně stejné cíle jako varianta přes Benešov," uvedl Čech. Volbu severní varianty podle Čecha ale ještě musí schválit ministerstvo dopravy.

S návrhem SŽDC byl spokojený radní Kraje Vysočina Jan Hyliš (ČSSD), který má na starosti dopravu. "Do vyhledávací studie byly zapracovány i naše připomínky," uvedl. Za důležité považuje napojení VRT na krajskou Jihlavu. Podle středečních informací SŽDC by v Jihlavě mohl vzniknout terminál v části Pávov.

Příprava stavby VRT mezi Prahou a Brnem je podle Čecha pro SŽDC prioritou. "Chápeme ji jako základ budoucího systému rychlých spojení v České republice," uvedl. Tratě budou mít přesah do zahraničí. Dokumentaci pro územní řízení by správa železnic chtěla letos zadat pro úsek z Prahy do Poříčan a příští rok pro úseky do Světlé a od Brna k Velkému Meziříčí, kde je zřejmé, kudy trasa povede. "Ve variantách budeme s krajem řešit ideální trasu pro ten prostřední úsek mezi Světlou nad Sázavou a Velkým Meziříčím," uvedl.

Stavební povolení pro první úseky VRT by chtěla SŽDC mít v roce 2025, pak by měly následovat další úseky. "Tak, aby v roce 2030 byla ideálně celá trať mezi Prahou a Brnem již rozestavěná, některé úseky možná už i dokončované," uvedl Čech. Pro uskutečnění projektu je podle něj důležitá podpora vlády i parlamentu.

Vysokorychlostní trať by měla zkrátit vlakové spojení mezi Prahou a Brnem přibližně na hodinu. Odhadované náklady její stavby podle Čecha převyšují 100 miliard korun. Jeden kilometr tratě bez mostů a tunelů podle něj stojí zhruba 400 milionů. Na Vysočině zvažuje SŽDC kromě Jihlavy umožnit sjezd vlaků z VRT u Světlé nad Sázavou, u Velkého Meziříčí, případně Velké Bíteše.

Na Vysočině v minulosti proti vedení VRT protestovala řada obcí. V místech, kde je vedení trasy už zřejmé, podle Čecha SŽDC komunikuje s kraji a starosty. Směr trati se podle něj měnit nedá, ale je možné ji umístit do mělkého zářezu nebo zakrýt.