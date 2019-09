Odvolací pražský městský soud ve čtvrtek potvrdil bývalému tajemníkovi SPD Jaroslavu Staníkovi roční podmíněný trest kvůli výrokům, které pronesl ve sněmovní restauraci na adresu homosexuálů, Romů a Židů. Muž má také zaplatit 70 000 korun. Dopustil se trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Verdikt je pravomocný.

"Odvolání obžalovaného se zamítá," prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Hovorka. Podle něho bylo nedůvodné, Obvodní soud pro Prahu 1 případ posoudil správně. Také uložený trest podle soudce odpovídá spáchanému skutku."Svoboda projevu i v naší zemi má hranice, není bezbřehá," uvedl Hovorka. Stejně jako prvoinstanční soud se domnívá, že je Staníkovo jednání o to škodlivější, že své nenávistné výroky pronesl ve Sněmovně.

Bývalý tajemník SPD 24. října 2017 ve sněmovně například uvedl, že "buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození". Prohlásil údajně také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu. Staník jakékoli trestné jednání odmítal. Řekl, že zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je.

Staník při hlavním líčení soudu řekl, že zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je. "Svědci ale věrohodně vypověděli jinak," reagoval ve čtvrtek Hovorka. Hanlivé výroky z úst bývalého tajemníka SPD potvrdili u soudu někdejší poslanci Marek Černoch a Martin Lank z Úsvitu přímé demokracie. Mluvila o nich i Marie Richterová, bývalá tajemnice někdejší ministryně práce Michaely Marksové z ČSSD, které řekl: "Zastáváš se buzerantů. Ty půjdeš hned za nima".

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance Jaroslava Holíka. V asistentské funkci na přelomu listopadu a prosince 2017 skončil, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.