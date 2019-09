V Londýně zemřel v 96 letech jeden ze dvou posledních žijících československých letců RAF Kurt Taussig. České televizi to sdělila jeho rodina. Taussig byl jedním z více než šesti set takzvaných Wintonových dětí.

Kurt Taussig se narodil v roce 1923 v Teplicích-Šanově. Z města odešel, když mu bylo 15 let. Během války ho kvůli jeho židovskému původu nacisté odvlekli do internačního tábora, kde byl zadržen na několik týdnů. Jemu a jeho bratrovi se však díky organizaci Nicholase Wintona podařilo vyhnout se koncentračnímu táboru.

V roce 1939 se dostal do Velké Británie, kde dobrovolně vstoupil do Royal Air Force (RAF) a posléze prodělal pilotní výcvik v africké Jižní Rhodesii a Palestině. Do bojových operací se zapojil, stejně jako další z posledních žijících českých letců RAF Emil Boček, až začátkem roku 1945. V porovnání s ním pak na spitfirech odlétal asi dvojnásobek misí, když sloužil u britských perutí v Itálii a Rakousku až do roku 1947.

Po sametové revoluci několikrát navštívil Česko a právě rodné Teplice. Loni v prosinci mu Teplice udělili čestné občanství.