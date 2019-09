Jen díky dvěma hlasům se poslanci ČSSD Jaroslavu Foldynovi podařilo udržet ve straně. Stejně tak uspěl i šéf ústecké krajské organizace sociální demokracie Miroslav Andrt. O jejich vyloučení v pátek odpoledne hlasovalo širší vedení ČSSD.

“Já jsem ale prezentoval názor krajské organizace, konkrétně pak sedmi okresních buněk,” hájil se Andrt. Reagoval tak na výtky kolegů, kterým vadilo, že otevřeně kritizoval vedení strany.

V případě Foldyny jeho stranickým kolegům vadilo, jak vystupuje na veřejnosti, kritizuje sociální demokracie, problém byly i jeho radikální postoje. Jeho kolegové ho kritizovali za účast na protestech společně se zástupci KSČM. Foldyna byl na protestní akci proti pochodu LBGT komunity Prague Pride a setkal se tam s lídrem Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem.

Podle informací ihned.cz však byla další důležitou příčinou i vnitrostranická dohoda, části členů Foldyna dlouhodobě vadí a šéf strany Jan Hamáček potřeboval jejich podporu při rozhodování o tom, jestli zůstanou ve vládě s hnutím ANO a rozpuštěním ostravských buněk ČSSD.

V případě Andrta některým členům vadilo, že kritizoval stranického předsedu Jana Hamáčka. Jeho krajská organizace vyzvala Hamáčka k rezignaci a následně v rozhovoru v České televizi Andrt prohlásil, že šéf sociální demokracie je “loutka v rukou Andreje Babiše a Miloše Zemana”.

"Rozvinula se velká diskuse v tom sále, bylo zajímavé, že někteří lidé, se kterými se naprosto neshoduji na některých principech politiky, ale shodujeme se, že člověk má právo na názor, hlasovali proti," řekl Foldyna novinářům po jednání.

"Grémium navrhlo zrušit členství poslanci Foldynovi a mně. Nakonec to těsně neprošlo," informoval předseda ústecké ČSSD Andrt, jehož organizace je mezi pěti nejsilnějšími ve straně.

Dva zdroje Hospodářským novinám potvrdily, že hlasování bylo těsné. Pro vyloučení Foldyny bylo 29 členů předsednictva, aby návrh byl schválený muselo by jich být 31. V případě Andrta hlasovalo pro vyloučení 27 členů.

Pozoruhodné přitom je, že část předsednictva původně předpokládala vyloučení obou mužů. Neuvědomili si totiž, že k vyhození ze strany je třeba nadpoloviční většina celého šedesátičlenného předsednictva. Mylně se domnívali, že stačí polovina přítomných.

Zrušení licencí pro většinu organizací v Ostravě

Předsednictvo strany také rozhodlo o tom, že většina ostravských místních organizací přijde o licenci. Novinářům to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Návrh na zrušení 17 z 26 organizací v Ostravě předložila moravskoslezská ČSSD, zdůvodnila ho špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mají mezi členy takzvané černé duše. Ostravská ČSSD tvrzení označila za účelová.

Zaorálek uvedl, že zrušení buněk je podmínkou dalšího úspěchu ve městě a šancí tamní sociální demokracii vybudovat znovu. Podílet by se na tom měl i bývalý ostravský primátor Petr Kajnar, řekl Zaorálek.

"Není to o tom, že bychom ty členy vyloučili. Ti, co to myslí se sociální demokracií vážně, se mohou do ostatních organizací přihlásit," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Krok se týká zhruba 290 členů. Kajnara považuje za ideálního kandidáta na hejtmana.