V Praze 9 se otevírá nová multifunkční hala O2 universum. Návratnost investice do haly je plánována asi na 16 let, celkové náklady dosáhly 1,4 miliardy korun. Řekl to v pondělí při slavnostním otevření haly generální ředitel společnosti Bestsport Robert Schaffer. Bestsport, který je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, halu vlastní a provozuje. Roční režijní náklady Schaffer odhaduje na 50 milionů korun, ke stávajícímu stavu přibude 25 zaměstnanců. První akcí v hale bude čtvrteční koncert skupiny Kabát.

"Dva roky poté, co začaly první stavební práce, byl dokončen komplex, který v České republice nemá konkurenci. Je unikátní i ve srovnání s prestižními multifunkčními komplexy po celém světě," uvedl Schaffer.

Nový komplex, který navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 000 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Po dostavbě bude mít až 21 sálů různých velikostí s kapacitou 10 000 návštěvníků. Největší sál s kapacitou 4500 lidí bude využíván i pro pořádání středně velkých koncertů a sportovních utkání. Tribuny budou zatahovací a výška sálu 12,5 metru umožní pořádat například tenisové, basketbalové, florbalové nebo volejbalové zápasy.

Multifunkční centrum vzniklo na místě takzvané "malé arény", která byla postavena ve stejné době jako O2 arena, tedy v letech 2003 až 2004. Tehdejším záměrem bylo mít také tréninkovou plochu, která by se využívala při hokejovém mistrovství světa v roce 2004. Hrubá stavba ovšem byla zakonzervována.

O2 universum by mělo sloužit jako centrum zejména pro pořádání velkých mezinárodních kongresů a firemních akcí. "Díky několika vchodům a členitosti objektu může O2 universum posloužit jak pro konference a firemní setkání pro několik stovek účastníků, stejně tak je po spojení všech prostor vhodné pro kongresy s několika tisíci účastníků. Po zahrnutí stávající O2 areny na všech čtyřech podlažích můžeme hostit akci s účastí až 28 tisíc návštěvníků," doplnil Schaffer.

První návštěvníky přivítá O2 universum ve čtvrtek, kdy v největším sále A vystoupí česká skupina Kabát. V polovině listopadu se zde uskuteční koncert Pražské filharmonie, která zahraje Beethovenu 9. symfonii. Prvním potvrzeným mezinárodním kongresem je 17. světový kongres anesteziologů WFSA začátkem září 2020, kde se očekává 8000 účastníků.

Na podzim v hale vystoupí například také houslistka Lindsey Stirlingová, dánská rocková skupina Volbeat, jazzový klavírista Herbie Hancock nebo švédská rocková skupina Ghost. "Nové prostory vyzkouší v nejbližších měsících i přední čeští interpreti jako Vojtěch Dyk, Tomáš Klus nebo Ewa Farna," dodal Schaffer.

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina vlastnila ke konci loňského roku aktiva za 45 miliard eur (1,17 bilionu korun).

V Praze se plánuje stavba několika dalších velkých hal. Mají sloužit zejména pro kulturní účely. Stejně jako nová výstavní hala Kongresového centra nebo plánovaný koncertní sál na Vltavské. Připravuje se také několik víceúčelových sportovišť. Stavba nového velkého prostoru, který by kombinoval sportovní a kulturní funkci se v Praze v tuto chvíli nepřipravuje.

Multifunkční výstavní halu plánuje na Vyšehradě postavit Kongresové centru Praha (KCP). Má vyrůst vedle stávajícího centra, se kterým bude propojena. Mluvčí KCP Nikol Chumová sdělila, že zahájení stavby se očekává po vydání stavebního povolení na jaře 2021. "KCP má již několik zájemců o uspořádání akce kombinující prostory stávající a nové budovy v roce 2023," uvedla.

Celková plocha nové budovy bude podle mluvčí 11 000 metrů čtverečních, z toho 5000 bude tvořit výstavní plocha rozdělená do až pěti sálů. "Konstrukce a možnosti zatemnění zaručují využitelnost haly jak při výstavách, kongresech, tak i při galavečeřích," vysvětlila Chumová. Kromě toho by v komerčních prostorech nové stavby měly vzniknout kavárny, restaurace či obchody. Součástí projektu jsou změny okolí Pankráckého náměstí včetně venkovního amfiteátru, nového náměstí a vstupu do metra Vyšehrad.

Vedení hlavního města připravuje také výstavbu nového koncertního sálu u metra Vltavská. Na jeho přípravě začal pracovat projektový tým. Jedním z jeho hlavních úkolů je zjistit možnosti využití nového prostoru. Následně by v příštím roce mohlo být připraveno zadání pro mezinárodní architektonickou soutěž na podobu sálu. Začátek výstavby je nyní odhadován na rok 2026 a zahájení provozu přibližně na rok 2030, náklady se odhadují na zhruba čtyři miliardy korun.

Vedení magistrátu chce podle dřívějších vyjádření také postavit multifunkční sportovní halu, a to pravděpodobně podle staršího projektu na Vysočanské. Mluví se také o možnosti stavby nové sportovní haly na sídlišti Solidarita v Praze 10, která by zahrnovala i posilovnu či plochy pro venkovní sporty. V Řepích se dokončuje sportovní centrum s halou, bazénem, fitness, wellness se saunami, hotelem a restaurací. Hokejovou halu doplněnou dalšími sportovišti plánují ve Vinoři.