Školské odbory v úterý vyhlásily stávkovou pohotovost. Nedohodly se s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) na růstu platů. S nabízeným navýšením nejsou spokojeny. Po jednání školské tripartity to řekl předák školských odborů František Dobšík. Plaga navrhl, aby si všichni učitelé od ledna přilepšili o 2250 korun. Dalších průměrně 1400 korun má putovat do odměn.

"S politováním musím říct, že jsme nenašli shodu, jakým způsobem rozdělit přidání učitelům, které je přes 3 500 korun. Debata byla dlouhá a mě mrzí, že jsem neměl možnost představit svůj návrh. Chápu, že odbory drží pozici svých členů odborářů. ale mojí rolí je balancovat v systému nejenom požadavky odborářů ale všech učitelů a stejně tak pozici jako ředitelů škol," uvedl ministr Plaga na úterní tiskové konferenci.

Odbory požadovaly původně navýšení platů učitelů o 15 procent. Po jednáních pak souhlasily s desetiprocentním přidáním, vše ale chtěly do základu výdělku.

"Během víkendu jsem získal mandát 23 členů předsednictva vyhlásit stávkovou pohotovost. Jsme připraveni jednat s poslanci, aby při schvalování rozpočtu doupravili kapitolu školství ve prospěch učitelů a nepedagogických pracovníků, řekl Dobšík.

Ministr navrhoval růst tarifů o pět procent a zbývajících pět procent do odměn, poté přišel s pevnou částkou 1750 korun pro všechny. V úterý ji upravil na 2250 korun. Výraznější přidání pro pedagogy žádají ale i zaměstnavatelé.

"Je to politický signál, že dochází k nedohodě. Chceme nalézt řešení. Je to záležitost vlády. Uvidíme, jestli se jednání posunou ke zdárnému cíli," uvedl Dobšík. Dodal, že odbory jsou připraveny v případě nutnosti "přerušit práci" ve školách. "Další postup bude záležet i na druhé straně, zda bude ochotna jednat, Jinak budeme informovat školy, jaký postup mají zvolit, aby co nejméně narušily výuku ve vztahu k rodičům a zřizovatelům. Konkrétní kroky budeme teprve stanovovat," dodal.

Platy zvyšuje vláda svým nařízením. Návrh předpisu by měla v brzké době projednávat. Plaga uvedl, že plošné přidání 2250 korun představuje 1,5násobek navýšení platů ostatních pracovníků veřejného sektoru. Jim se má základ výdělku od ledna zvednout o 1500 korun. "Tento návrh znamená u začínajících učitelů navýšení o 2250 korun plošně, což je tarifní navýšení o osm procent. U učitelů mateřských škol prvních tří platových stupňů dojde k navýšení také o osm procent a u ostatních stupňů o více než 7 procent," řekl Plaga.

Navrhovaným růstem Babišův kabinet plní své programové prohlášení, dodal Plaga. Vláda slíbila, že by pedagogové na konci volebního období měli pobírat 150 procent svého výdělku z roku 2017.

Průměrný učitelský plat by tak měl činit asi 45 000 korun.

"Vnímáme to, že vláda naplňuje své programové prohlášení. Nicméně první věta začíná tím, že školství je prioritou této vlády. Jestliže je ta priorita taková, že průměrný plat učitele dosahuje maximálně 110 procent průměrného platu v ČR, musíme jasně říci, že to žádná priorita v podstatě není," řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Podotkla, že i výdělky v jiných oborech rostou výrazně.

Odboráři i zástupci zaměstnavatelů věří, že rozpočet na příští rok případně upraví ještě poslanci ve sněmovně. Mohli by v něm přesunout do školství peníze na podporu učitelů.

Podle Dobšíka odboráři vypočetli, že desetiprocentní navýšení je realizovatelné a zbudou při něm peníze i na nenárokové složky platu. Rozdělení peněz do tarifů a nadtarifů, jak to chce ministr Plaga, není pro odbory schůdné, uvedl Dobšík. Za jejich ústupek označil už to, že přistoupily na růst platů o deset procent.

"Už jsme ustoupili, neprotestujeme, že vláda nenaplnila patnáctiprocentní navýšení, ale pouze desetiprocentní, to je myslím dostatečný kompromis," řekl Dobšík.

Podle Dobšíka hrozí, že by se slibovaných deset procent navíc k učitelům nakonec nemuselo dostat. Ministerstvo si podle něj chce nechat v rozpočtu rezervu na nové financování škol, při kterém už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle odučených hodin. Jejich požadavek, aby šlo celých deset procent navíc do tarifů, podporují také zaměstnavatelé, řekl v pondělí předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Výběr největších protestů ve školství: 28. ledna 1997 - Začala řetězová stávka pracovníků ve školství na podporu mzdových požadavků. Postupně se jí zúčastnilo asi 65 000 lidí. Po měsíci byla stávka přerušena a odbory svolaly demonstraci na pražské Staroměstské náměstí. Tam se 12. dubna sešlo podle policejních odhadů 7000 až 8000 lidí.

- Při jednodenní výstražné stávce, která byla největší událostí svého druhu ve školství, pedagogové mimo jiné žádali zachování 13. a 14. platů v plné výši. Podle ministerstva školství se do stávky zapojilo 2609 škol, předškolních a zařízení. Podle stávkovalo 3020 zařízení, celkem se do akce zapojilo okolo 72 000 učitelů a dalších zaměstnanců škol. Protest se obešel bez větších problémů, jen občas neměli rodiče, děti či učitelé o stávce dostatek informací a vážili do školy zbytečnou cestu. Soukromé ani církevní školy až na výjimky nestávkovaly. 4. prosince 2007 - Školské odbory odpověděly stávkou na neúspěšné jednání o navýšení rozpočtu na rok 2008 o tři miliardy korun. Zapojilo se do ní 128 352 pracovníků, což byla více než polovina zaměstnanců regionálního školství. Stávkovalo asi 5850 škol ze všech zhruba 10 500 regionálních. Dalších asi 1500 škol odborářům vyjádřilo podporu. Několik set stávkujících učitelů demonstrovalo v centru Prahy u ministerstva školství a před Poslaneckou sněmovnou.

- Do stávky kvůli platům se zapojila více než polovina mateřských, základních a středních škol. Podle protest podpořilo kolem 130 000 pracovníků ve zhruba 6000 školách z celkem více než 10 000 regionálních. V Praze před sídlem vlády demonstrovalo až 4500 lidí proti vládním reformám veřejných financí. 28. února 2012 - Na protest proti chystaným reformám vysokých škol začal na vysokých školách týden neklidu. Podle studentských předáků se do něj zapojilo nejméně 20 000 lidí z 12 měst. Ministr Josef Dobeš (VV) tehdy řekl, že v reformě bude pokračovat. Dobeš ale následující měsíc oznámil rezignaci a jeho nástupce ve funkci Petr Fiala se návrh kontroverzní reformy vysokých škol rozhodl stáhnout.

