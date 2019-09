Současný důchodový systém v Česku je dlouhodobě udržitelný, ale vedl by k výraznému snížení životní úrovně, vyplývá ze studie Deloitte, kterou v úterý společnost zveřejnila. Bez zásahů do systému by poměr průměrného důchodu a průměrné mzdy klesl hluboko pod současných 40 procent. Zachování současné hodnoty poměru by zase poslalo český důchodový systém do dlouhodobě neudržitelných deficitů, říká studie.

Ta pracuje s dvěma možnými scénáři budoucího vývoje penzijního systému v Česku.