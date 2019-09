Mzda placených zastupitelů obcí a krajů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu nebo vlády, se sníží na dvě pětiny. Sněmovna přehlasovala senátní veto novely skupiny poslanců ANO a Pirátů proti kumulaci odměn z funkcí, která to předpokládá. Předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Senátoři stejně jako kritici z řad poslanců mluvili o populismu. Návrhu vytýkali mimo jiné to, že odměny snižuje bez toho, aby pokleslo množství práce nebo odpovědnost placených zastupitelů z řad zákonodárců, a že zasahuje do chodu rozhodování samospráv. Podle tvůrců má předloha také omezit motivaci k hromadění funkcí ve veřejné správě.

Sněmovna přehlasovala senátní veto hlasy 118 ze 175 přítomných poslanců, potřeba bylo nejméně 101 hlasů. Pro předlohu zvedli ruku zejména poslanci ANO, Pirátů a SPD.

Poslankyně a karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) za předkladatele uvedla, že komunální politici by měli být dobře odměňováni, ale ti, kteří vykonávají více funkcí, by neměli být placeni dvakrát. "Jeden politik nemá brát dva platy," přidal se předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Naopak senátor Miloš Vystrčil (ODS) soudí, že rozhodovat by se mělo na co nejnižší úrovni a o platech členů vedení obce může rozhodnout obecní zastupitelstvo. "Pokud zastupitelstvům věří 66 procent lidí, nechejme to na nich," řekl. Pokud podle Vystrčila nelze výkon dvou funkcí stihnout, jejich souběh by měl být zakázaný. Poslanec ODS a starosta Trutnova Ivan Adamec v souvislosti s tím označil předlohu za alibismus a pokrytectví. "Potrestáme úspěšné starosty a hejtmany, co kdyby si přišli na moc peněz," podotkl.

Odpůrci předlohu pokládají za legislativní marketing a poukazovali i na to, že voliči vědí, koho do funkcí volí. Podle poslance ČSSD a starosty Náchoda Jana Birkeho je předloha útokem na nejnižší lidské pudy.

Starostové a primátoři vydělávají podle velikosti obcí, měst a městských částí, které vedou, zhruba od 39 000 korun do 111 300 korun. Hejtmani pobírají přibližně mezi 117 200 a 128 900 korunami, které náleží primátorovi hlavního města. Základní plat poslance a senátora bez příplatků a náhrad činí 82 400 korun.