Jako zajímavý označil český premiér Andrej Babiš pondělní projev mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové na klimatickém summitu v New Yorku. Později ale na twitteru uvedl, že mu "vadil tón, agresivita a hysterie". Šestnáctiletá Švédka ve ve velmi emotivním proslovu zkritizovala světové vůdce za jejich nečinnost v boji proti změnám klimatu.

Podle Babiše státníkům Greta vyčinila. "Jak jste mohli? Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli mé sny a mé dětství," prohlásila mimo jiné mladá Švédka na summitu, který svolal generální tajemník OSN António Guterres.

"Bylo to zajímavé, samozřejmě. Byl jsem trochu překvapený tím tónem. Myslím si, že bychom se neměli strašit tím, že přijde nějaká apokalypsa a že vymřeme, když se nestaráme o klimatickou změnu," řekl v pondělí českým novinářům v New Yorku Babiš.

V úterý se Babiš k projevu Thunbergové vrátil a na twitteru ho okomentoval. "Greta Thunbergová měla v mnohém pravdu. Ale vadil mi ten tón, ta agresivita, ta její hysterie, kvůli které spousta lidí zas nebude řešit klima, ale šestnáctiletou Švédku, která polarizuje společnost. A vadí mi taky ta její paušalizace, že nikdo nic nedělá. To není pravda," napsal premiér.

Greta Thunbergová měla v mnohém pravdu. Ale vadil mi ten tón, ta agresivita, ta její hysterie, kvůli které spousta lidí zas nebude řešit klima, ale šestnáctiletou Švédku, která polarizuje společnost. A vadí mi taky ta její paušalizace, že nikdo nic nedělá. To není pravda. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 24, 2019

Novinářům v New Yorku řekl, že Česká republika se o klimatické změny stará a že jiné státy, ač v pondělí na summitu na rozdíl od Česka hovořily, naopak slova v činy neuvádí.

Babiš tak upozornil na fakt, který zmínila mimo jiné britská BBC, že státy jako Čína a Indie v pondělí v New Yorku prostor dostaly i navzdory tomu, že patří mezi největší znečišťovatele na světě. Vystoupila rovněž německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země má s plněním klimatických cílů také problémy.

V souvislosti s ochranou klimatu český premiér zmínil své pondělní jednání s prezidentem společnosti Microsoft Bradem Smithem. Babiše zaujaly u Microsoftu nejen technologie umělé inteligence ve zdravotnictví, ale také program Skype pro internetovou telefonii. Případné využití tohoto telefonního programu by pro Česko během jeho nadcházejícího předsednictví v Evropské unii v druhé polovině roku 2022 mohlo podle Babiše znamenat finanční úsporu a ušetřené lety českých úředníků do Bruselu. "A zároveň by byla ráda i Greta, která nám dneska (v pondělí) vyčinila, že se málo staráme o naši planetu," dodal premiér.

