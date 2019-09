Tři a půl roku byl manažer slovenského původu Rastislav Jansík finančním ředitelem východoněmecké chemičky SKW Piesteritz. Ta byla donedávna kvůli vysokým ziskům považována za zlaté vejce skupiny Agrofert, založené nynějším českým premiérem Andrejem Babišem.

Do podniku, který je největším výrobcem čpavku a močoviny v Německu, přišel Jansík v roce 2003, kdy Babiš firmu ještě ovládal v tandemu se švýcarskou rodinnou firmou Ameropa. Končil v ní v roce 2006 za situace, kdy se nynější klíčový český politik s Ameropou v bouřlivé atmosféře rozcházel.

Za dobu svého manažerského účinkování si Rastislav Jansík nepamatuje, že by si chemička situovaná na západním okraji Lutherova města Wittenberg někdy objednala reklamu v Česku. Proto i jej velmi překvapilo, když se objevila hned na druhém místě v seznamu společností, které si v letech 2010 až 2013 platily reklamu na středočeské Farmě Čapí hnízdo, s Babišem spojované.

"To, co se stalo s reklamou na Čapím hnízdě, musel být nějaký exces, někdo to podle mého názoru musel dát vedení chemičky příkazem. Jinak si to nedovedu logicky vysvětlit," komentuje v rozhovoru pro HN Jansík, nyní už devětašedesátiletý penzista, údaje o podezřele vysokých reklamních výdajích, které se objevily ve zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Kromě jiného se ale bývalý finanční ředitel SKW Piesteritz zamýšlí i nad důvody horšících se ekonomických výsledků klíčové "Babišovy" chemičky, která je dnes stejně jako další premiérův majetek zaparkována ve svěřenských fondech. Situaci podniku tak, jak ji lze posoudit z veřejně dostupných údajů, označuje za velmi nebezpečnou.

HN: Zaznamenal jste za vaší manažerské kariéry případ, že by si firma SKW Piesteritz platila nějakou reklamu v zahraničí, třeba v Česku?

Ne, v žádném případě. Já osobně nevím o žádné reklamní činnosti, která by se odehrávala v jiných částech Německa, mimo spolkovou zemi Sasko-Anhaltsko, natož v zahraničí. Ani by to nedávalo smysl. Byly by to vyhozené peníze. Zákazníci SKW Piesteritz jsou dlouhá léta známí, jde o omezený okruh odběratelů, veškerá produkce se prodává přes osvědčené distribuční kanály.

U firmy tohoto typu není důvod dělat nějakou rozsáhlou reklamu na tak specifické produkty, jako jsou čpavek, močovina, kyselina dusičná a umělá hnojiva pro německé zemědělce. To je stejné, jako když někdo vyrábí třeba potřeby pro dentisty. Nedává přece smysl, aby si takový výrobce platil reklamu v televizi nebo někde na billboardech u silnice, když 99 procent lidí jeho výrobky vůbec nezajímají. A jde i o regionální zacílení. Umělá hnojiva se historicky prodávají trochu jako pivo, tedy hlavně kolem "komína". Na větší vzdálenosti moc ne, protože jejich cena by kvůli dopravě vzrostla na neúnosnou míru.