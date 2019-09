Ministerstvo dopravy zahájilo přípravy nového tendru na provoz nového mýtného systému. Jde o záložní plán, který by stát využil v případě, že by byla současná mýtná smlouva pravomocně zrušena. Vedle toho stát připravuje i další provizorní řešení, kdyby tendr nestihl dokončit včas. Na Facebooku to uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve čtvrtek zakázal plnění mýtné smlouvy mezi státem a konsorciem CzechToll/SkyToll, a to s ročním odkladem. Ministerstvo proti tomu podá rozklad.

Už v roce 2014 se na ministerstvu dopravy rozjely přípravy na den, kdy státu vyprší desetiletý kontrakt na správu mýtného systému se společností Kapsch. Ani po šesti letech nemá stoprocentní jistotu, kdo bude mýto v příští dekádě vybírat. Přestože Rakušanům končila původně smlouva na konci roku 2016, nového správce se tenkrát nepodařilo najít, a tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) byl proto nucen Rakušanům smlouvu prodloužit o tři roky. Od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to dostal milionovou pokutu.