Českou republiku dnes ráno zasáhl silný vítr, před kterým varovali meteorologové. Zatím působí problémy zejména v Čechách. Kvůli popadaným stromům nejezdí v některých úsecích vlaky, hasiči mají desítky výjezdů. Bez proudu je kolem 10:00 téměř 30.000 domácností. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, na horách i 110 km/h. Slábnout bude k večeru.

Společnost ČEZ eviduje 17 500 domácností bez proudu, E.ON zhruba 11 500. Největší problémy jsou ve středních a jižních Čechách. Energetici jsou v terénu a snaží se dodávky obnovit. ČTK to sdělily mluvčí ČEZ Soňa Holingerová a mluvčí E.ON Martina Slavíková.

ČEZ v 10:00 evidoval 38 poruch na vysokém napětí. "Ve Středočeském kraji jich je 17, v Plzeňském sedm, ale vítr už se přesouvá i na sever, takže nově máme také čtyři poruchy v Ústeckém kraji," uvedla Holingerová.

Společnost E.ON, která distribuuje elektřinu v Jihočeském kraji, na Vysočině, v Jihomoravském, Zlínském a částečně i v Olomouckém kraji, má problémy zejména na jihu Čech. Bez proudu tam v 10 hodin ráno bylo přibližně 5 500 domácností. Zasaženo je hlavně Prachaticko, Písecko a Pacovsko. "Přímo v Prachaticích je aktuálně bez elektřiny více než 4 200 domácností," sdělila Slavíková.

Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky například v úseku mezi Jihlavou a Kostelcem u Jihlavy, Domažlicemi a Českou Kubicí nebo Medlešicemi a stanicí Pardubice-Rosice nad Labem. Opatrní ale musí být také řidiči, hasiči již odstraňovali spadlé stromy a větve také ze silnic.

Škodu vítr způsobil i v pelhřimovské nemocnici. Poškodil 120 čtverečních metrů střechy nad garážemi uprostřed areálu. Nikdo se nezranil, spadlé plechy ale poškodily zaparkované auto a sanitku.

Například ve Slaném řešili hasiči spadlý strom na zaparkovaná osobní auta. Ve Staré Huti jednotky HZS Dobříš spolu s SDH Stará Huť odstraňovaly zlomenou mohutnou vrbu. pic.twitter.com/XBqgNqparB — HZS ScK (@HZS_ScK) September 30, 2019

Mluvčí ČEZ uvedla, že společnost kvůli výstraze meteorologů v noci navýšila počty pracovníků, a to jak v call centru a dispečinku, tak v terénu. Lidé mohou hlásit poruchy na bezplatné lince 800 850 860, ale také na webu www.bezstavy.cz. Podle ČEZ poruchy budou nejspíš přibývat, jelikož vítr má kulminovat kolem 13:00.

Také E.ON na odstranění poruch pracuje a dodávky elektřiny postupně obnovuje. "Poruchy jsou nejčastěji způsobené poškozeným vedením a izolátory, přičemž poškození vznikla většinou v důsledku silných poryvů větru," dodala Slavíková.

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu do šesté hodiny ranní zaznamenala nejvyšší náraz větru na území Česka Sněžka, kde foukalo rychlostí 157 kilometrů za hodinu. V Kocelovicích nebo Příbrami byla rychlost větru zatím 81 km/h, v Klatovech 75 km/h a v Praze 68 km/h. Během dne by měl být vítr podle meteorologů ještě silnější. Podobně silný vítr v Česku nefoukal už několik měsíců. Meteorologové v neděli upozornili, že padat mohou i stromy oslabené suchem nebo kůrovcem. Navíc je na stromech listí, vítr se tak do stromů bude opírat více než v zimě. Slábnutí větru očekávají během pondělního večera, výstraha platí do 20:00.

Silný vítr komplikuje od ranních hodin dopravu na železnici. Do terénu vyjeli hasiči @SZDC_info a odstraňují popadané stromy. Provoz stál na koridoru u Čerčan, v 8:17 se začalo jezdit po jedné koleji. U České Kubice zastavil expres před spadlým stromem. https://t.co/9kyVfFY9Bq. pic.twitter.com/Nni158Xj5U — SŽDC (@SZDC_info) September 30, 2019