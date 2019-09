Hnutí ANO v září mírně posílilo a vyhrálo by podle modelu agentury Median volby se ziskem 31 procent hlasů. Mírně oslabili v porovnání se srpnem druzí piráti, s 13,5procentní podporou ale udrželi malý náskok před ODS. Ostatní strany si o něco polepšily kromě TOP 09, které zůstal srpnový zisk, a SPD, která si pohoršila o procentní bod. Ve sněmovně by zůstalo devět uskupení. Výsledky srpnového průzkumu v pondělí poskytl Median.

Posílení ANO může podle agentury souviset s tím, že žalobci zastavili stíhání předsedy hnutí a premiéra Andreje Babiše v případu Čapí hnízdo. "Jestli se jedná o jednorázový nárůst preferencí spojený právě s touto událostí, nebo zda půjde o dlouhodobý trend, nám ukážou až volební modely v následujících měsících," uvedla agentura. Podpora koaličních sociálních demokratů vzrostla o půl procentního bodu na sedm procent.

Naopak pokles zisku o půl procentního bodu zaznamenala třetí ODS, na druhé Piráty ztrácela procentní bod. Podpora Pirátů v porovnání se srpnem o procentní bod klesla, stejný pokles zaznamenalo také SPD. V září by hnutí dalo hlas 7,5 procenta voličů. KSČM, která ve Sněmovně toleruje vládu ANO a ČSSD, si polepšila o půl procentního bodu na 6,5 procenta.

TOP 09 zůstala i v září srpnová podpora 5,5 procenta, stejného výsledku by podle modelu dosáhly také KDU-ČSL a STAN. Obě uskupení si v porovnání se srpnem polepšila o půl procentního bodu. S ohledem na možnou výši zisků a na statistickou odchylku mají všechny tři seskupení podobnou šanci na vstup do Sněmovny, konstatovala agentura. Statistická odchylka je v modelu Medianu plus minus 1,5 procentního bodu u malých stran a tři procentní body u velkých stran.

Nové politické hnutí Trikolóra poslance Václava Klause by získalo v září 1,5 procenta hlasů. Výsledek by byl o půl procentního bodu horší než v srpnu.