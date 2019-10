Ministr školství Robert Plaga (ANO) navrhne vládě zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky. Nechal tak upravit svůj návrh ze začátku roku, který počítal se sjednocením termínu zavedení této zkoušky v různých typech škol na jaro 2022. Vyplývá to z vládního materiálu, který má k dispozici ČTK . Kabinet by se měl návrhem zabývat na některém z příštích jednání. Předloha počítá také s přesunutím ústních a písemných částí maturit z jazyků ze státní úrovně zpět do škol.

Plaga již v srpnu uvedl, že se bude snažit zachovat u státních maturit možnost volby mezi povinnou maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Analýza Cermatu podle něj ukázala, že žáci matematice nerozumějí a neumějí ji používat v praxi. Podle ministra je třeba nejdřív zlepšit kvalitu výuky a až potom případně uvažovat o zavedení povinné zkoušky.

Zrušení povinné maturity z matematiky dlouhodobě požaduje Česká středoškolská unie, která tento pátek chystá v Praze protest středoškoláků. Podobný názor má také Unie školských asociací CZESHA, Agrární komora s ministerstvem zemědělství a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Naopak proti změně plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky se vyslovila Asociace ředitelů gymnázií.

Platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Ve svém původním návrhu z konce února chtělo ministerstvo sladit tento termín s většinou ostatních maturitních oborů na jaro 2022. Na jaře přišli Piráti s poslaneckou iniciativou, ve které navrhli zachování možnosti volby mezi matematikou a cizím jazykem. Vláda se k tomu v létě postavila neutrálně.

V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk. Matematiku si letos na jaře zvolila zhruba pětina maturantů a neuspělo 15,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než loni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala. Z matematiky se píše test, u jazyků jsou navíc slohy a ústní zkoušky.

Od jara 2021 by se také podle návrhu ministerstva měla státní maturita omezit pouze na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout do škol. Způsob a obsah vzdělávání je totiž podle úřadu čím dál různorodější a jednotné zadání centrálních maturit s tím není v souladu. S tím nesouhlasí odbory a Asociace ředitelů gymnázií. Podle nich je navrhovaná úprava nekoncepční a povede ke snížení objektivnosti hodnocení. Názory odborníků nejsou jednotné. Například Společnost učitelů jazyka a literatury přesun části zkoušek do škol uvítala, naopak Asociace metodiků cizího jazyka se postavila proti.

Pro zájemce o těžší maturitu z matematiky by se podle návrhu od roku 2021 měla zavést nepovinná zkouška s názvem Matematika rozšiřující. Navázala by na pilotní projekt nepovinné Matematiky+, který má skončit na jaře 2020, a podle Jednoty českých matematiků a fyziků by mohla sloužit jako vstupenka ke studiu vysokých škol.

Změny v zákoně by podle podkladů ministerstva měly vést k přesunu zhruba 18,6 milionu korun ročně z rozpočtu pro Cermat zejména na odměňování učitelů, kteří ve středních školách opravují závěrečné zkoušky.