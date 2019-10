Ústavní soud v úterý potvrdil loňský verdikt Nejvyššího soudu, že zhruba šedesátka klientů zkrachovalého H-Systemu obývá své domy v Horoměřicích u Prahy neoprávněně a měla by se do měsíce vystěhovat. Hlavním hráčem je nyní opět konkurzní správce zkrachovalé firmy Josef Monsport. Ten v rozhovoru pro iHNed.cz uvedl, že obyvatele, kteří jsou v domech, patřících do konkurzní podstaty, násilně nevystěhuje a nechá to na novém majiteli. Popisuje také, co nyní bude s domy v Horoměřicích i jejich obyvateli.

Co pro vás znamená rozhodnutí Ústavního soudu? Vlastně platí pozastavený verdikt Nejvyššího soudu, že se členové družstva Svatopluk mají do měsíce vystěhovat.

Ano, ten verdikt platí. Ale jak jsem již řekl, nehodlám přistoupit k žádným drakonickým krokům a myslím, že nějaké překotné vystěhování by nikomu neprospělo. A to ani konkurzní podstatě.