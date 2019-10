Prezidentovi republiky v září důvěřovalo 49 procent občanů. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky ve středu zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Zatímco důvěra v hlavu státu se proti předchozímu průzkumu z letošního června nezměnila, důvěra vládě a sněmovně stoupla. Obě instituce si polepšily o pět procentních bodů. Nejvyšší důvěře ze všech ústavních institucí se nadále těší starostové.

Důvěru vládě vyjádřilo v zářijovém průzkumu CVVM 44 procent dotázaných. Poslanecké sněmovně věří 34 procent občanů. Mírné zhoršení zaznamenal v aktuálním průzkumu Senát. Zatímco v červnu mu důvěřovala třetina lidí, na konci léta se jejich podíl mírně snížil na 31 procent. O tři procentní body si pohoršili hejtmani, kterým klesla důvěra na 41 procent.

Zanedbatelnou změnu zaznamenala v zářijovém průzkumu zastupitelstva obcí a krajů. Krajským zastupitelstvům věřilo v září 45 procent lidí oproti 46 procentům v červnu. Důvěra v obecní zastupitelstva naopak o jeden procentní bod posílila na 64 procent.

Dlouhodobě nejdůvěryhodnější ústavní institucí v Česku zůstávají starostové. V září jim věřilo 66 procent lidí.

Kromě důvěry v jednotlivé instituce zjišťoval průzkum CVVM i spokojenost občanů se současnou politickou situací v Česku. Nespokojenost vyjádřily dvě pětiny dotázaných, zatímco opačný postoj jen asi čtvrtina respondentů. Zbytek nebyl ani spokojený, ani nespokojený.

Podíl nespokojených klesl oproti červnu o šest procentních bodů. Po květnovém a červnovém zhoršení se tak hodnocení politické situace vrátilo zpět na úroveň, kde se pohybovalo od začátku letošního roku až do května. "Stávající hodnocení politické situace nadále zůstává výrazně lepší, než bývalo v období let 2012 a 2013," uvádí zpráva CVVM.

Průzkum CVVM se konal od 7. do 17. září. Zapojilo se do něj 1046 obyvatel Česka ve věku od 15 let.