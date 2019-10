V Lenoře na Prachaticku vybuchl ve čtvrtek časně ráno plyn v bytovém domě. Dva muži jsou těžce popáleni, dalších sedm lidí je lehce zraněno. ČTK to řekla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková, záchranáři na místě ještě zasahují. Hasiči evakuovali z domu 19 lidí, jeden člověk se pohřešuje, řekla ČTK mluvčí jihočeských hasičů Jana Neškodná.

Třípodlažní bytový dům vedle hlavní silnice v Lenoře je zdemolovaný. Příčina výbuchu i škody zatím nejsou zjištěny. Výbuch a požár domu byl hasičům ohlášen ve 04:08. Na místě je nyní sedm hasičských jednotek.

Záchranná služba po příjezdu na místo vyhlásila stav mimořádné události kvůli většímu počtu zraněných. "Aktuálně posádky na místě ještě zasahují. Máme ošetřených devět zraněných, z toho dva lidé byli zraněni těžce," uvedla Kafková. Šlo o dva dospělé muže, kteří utrpěli velmi těžká popálení a vrtulník je přepravil do Prahy na Vinohrady. Sedm lehce zraněných záchranná služba odvezla do spádové nemocnice do Prachatic a Strakonic.

Na místě nyní zasahuje pět posádek záchranné služby a byla aktivována i letecká záchranná služba Armády ČR se dvěma vrtulníky. Záchranné službě pomáhala také posádka z Modravy. "Chtěla bych poděkovat a vyzdvihnout součinnost s místní lékařkou, která posádkám záchranné služby velmi výrazně pomáhala," řekla ČTK Kafková.