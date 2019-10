Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman by měl podat žalobu proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu, který zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli možnému střetu zájmů. Nejvyššího žalobce o to ve čtvrtek požádal senátor Lukáš Wagenknecht (za piráty). Oznámil to s tím, že žalobu ve veřejném zájmu může proti rozhodnutí úřadu podat nejvyšší státní zástupce nebo veřejný ochránce práv.

"Rozhodnutí středočeského úřadu je v rozporu s předběžnou auditní zprávou Evropské komise, expertními stanovisky a celou řadou důkazů. V tomto případě je vážně ohrožen veřejný zájem a víra veřejnosti ve spravedlnost a rovnost před zákonem," zdůvodnil svůj podnět k žalobě Wagenknecht.

Babiš čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se bránil tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Městský úřad v Černošicích ale dospěl k názoru, že porušil zákon o střetu zájmů a udělil mu pokutu 200 000 korun. Babiš se odvolal a středočeský krajský úřad v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) přestupkové řízení zastavil. Podle krajských úředníků nebylo prokázáno, že by Babiš mediální společnosti ovládal.

Podle Wagenknechta středočeský úřad ve svém rozhodnutí poukázal na to, že černošický úřad "neprokázal de facto operativně" ovládání mediální skupiny Mafra.

To ovšem nebylo úkolem černošických úředníků, kteří zkoumali postavení Babiše z hlediska jeho vlivu tak, jak to ukládá zákon, dodal Wagenknecht.

Podnět k přezkumu verdiktu krajského úřadu se rozhodla podat i organizace Transparency International, která řízení s Babišem iniciovala.

"Nejvyšší státní zástupce má pravomoc podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, pokud shledá závažný veřejný zájem. Správní žalobu nejvyššího státního zástupce je ale nutné chápat až jako poslední možnost ke sjednání případné nápravy," uvedl pro HN tiskový mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.