Novela zákona o státních zastupitelstvích, která se stala terčem kritiky protikorupčních organizací a také jedním z témat na nedávných protivládních demonstracích, dostala další špatnou známku. Vládní protikorupční rada se totiž ve středu shodla na tom, že by návrh novely mělo ministerstvo spravedlnosti přepracovat. Nedoporučila tak kabinetu, aby ho v této podobě schválil. Podle Nejvyššího státního zastupitelství, jehož šéf Pavel Zeman je členem protikorupční rady, totiž novela posiluje zásahy exekutivy do fungování státního zastupitelství. Novelu už dříve kritizovala i Unie státních zástupců ČR a také sdružení platforma Rekonstrukce státu. "Zástupci ministerstev se při hlasování o nedoporučení novely zdrželi, z ostatních bylo devět lidí pro a pouze jeden proti. To byla ministryně spravedlnosti Marie Benešová," řekl HN k průběhu jednání rady Marek Zelenka z protikorupčního spolku Oživení, který je jejím členem.