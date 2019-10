Praha vypoví sesterskou smlouvu s čínským Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat o vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny Prahou. Řekl to v pátek primátor Zdeněk Hřib (piráti). Možné vypovězení smlouvy projednají v pondělí na svém zasedání pražští radní. Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením někdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice. Pokud radní vypovězení smlouvy schválí, musí jej ještě projednat zastupitelé.

"Aktuálně nám Peking ani po urgencích neodpovídá na korespondenci, kterou společně vzájemně vedeme. Proto se tímto tématem budeme v pondělí zabývat na radě," řekl Hřib.

Současné vedení Prahy vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Vyjednávání bylo vedeno korespondenčně. "Protistrana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci pak vůbec, a nebylo tedy dosaženo shody na revizi textu," uvedl Hřib.

Čína na postup Prahy zareagovala tak, že začala rušit domluvená vystoupení pražských souborů, například Pražské komorní filharmonie. Jednalo se však i o rušení vystoupení souborů, které Praha nezřizuje a jejíž jméno mají pouze v názvu.

Peking již dříve uvedl, že Hřibův postoj poškozuje česko-čínské vztahy. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Keng Šuanga se vedení české metropole i primátor v "jistou dobu zachovali velice špatně" v otázkách čínské národní suverenity a klíčových zájmů, které se týkaly i Tibetu nebo Tchaj-wanu. Tyto kroky podle mluvčího narušily vztahy mezi oběma zeměmi a dotkly se citů čínského lidu.

Své námitky vůči pražské správě mluvčí dál neupřesnil. Podle všeho ale reagoval na dřívější Hřibovo prohlášení o změně tzv. sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

"Čína by se měla v česko-čínských vztazích více soustředit na dodržení předchozích slibů investic, které nebyly z jejich strany splněny," napsal v červenci primátor Hřib na svém facebookovém profilu. "Zrušení turné Pražské filharmonie, která už měla podepsanou smlouvu, ukazuje především to, že Čína není spolehlivým obchodním partnerem," dodal.

Hřib dále uvedl, že vyjmutí "nadbytečné politické deklarace" ze sesterské smlouvy nevnímá jako narušení česko-čínských vztahů. "Chceme mít apolitická partnerství založená na kulturní výměně, která budou oboustranně výhodná," napsal primátor. Dodal, že ve smlouvách s městy jako Londýn nebo Riga tuto politickou deklaraci Peking také nemá. Hřib proto nevidí důvod, proč by ji tam měla mít Praha.

Záměr odstranit článek ze smlouvy ohlásilo vedení města na začátku roku, od té doby se o věci s Pekingem pokouší vyjednávat. Pokud druhá strana na podmínky nepřistoupí, hrozí podle primátora i vypovězení smlouvy.

Podle českého ministerstva zahraničí diplomacie podporuje regionální kontakty mezi Českem a Čínou, ale nemůže do nich zasahovat. Černínský palác tak reagoval v tiskovém prohlášení.

"Zahraniční politiku dělá vláda, ministerstvo zahraničních věcí. My máme politiku jednotné Číny a magistrát, nebo piráti mají na zahraniční politiku jiný názor a my jim do toho těžko můžeme mluvit. Jsou nezávislí, samostatní. Pokud se rozhodli jít touhle cestou, je to jejich rozhodnutí," řekl v reakci novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Jihočeského kraje.