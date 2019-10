Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nesouhlasí s plánem ministra školství Roberta Plagy, který chce zrušit zavedení povinné maturity z matematiky od jara roku 2022. "Pokud budeme maturitu neustále odkládat, nebude vyvíjen tlak na to, aby se změnil způsob výuky matematiky," říká Zima.

Zima také upozorňuje na to, že české vysoké školy zaostávají za ostatními zeměmi co do podílu financí směřujících do školství na HDP. Posledních deset let, kdy rozpočet stagnoval, podle něj vytvořilo deficit, který se bude jen pomalu narovnávat. "Vysoké školy v zahraničí dostávají jedno procento HDP, my jsme na 0,48 procenta. Je šance, že průměru OECD se dorovnáme za deset dvacet let," říká Zima.

Jaký názor máte na to, že chce ministr školství Robert Plaga (ANO) odložit povinnou maturitu z matematiky?