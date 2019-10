Praha vypoví smlouvu s Pekingem, rozhodla rada. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o jedné Číně. Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice. Vypovězení smlouvy musí ještě projednat zastupitelé. Čína postoj Prahy opakovaně kritizovala diplomatickou cestou.

"Aktuálně nám Peking ani po urgencích neodpovídá na korespondenci, kterou společně vzájemně vedeme. Proto se tímto tématem budeme v pondělí zabývat na radě," zdůvodnil rozhodnutí již minulý týden primátor Hřib.

"Praha dnes vypoví smlouvu s Pekingem. Hlasoval jsem proti té smlouvě, když byla přijímána, a díky tomu, že jsme za pomoci lidí nasbírali podpisy, ve volbách uspěli a složili tuto koalici, jsou lidská práva opravdu víc, než panda v ZOO," napsal v pondělí na twitteru zastupitel hlavního města a lídr iniciativy Praha sobě Jan Čižinský.

Současné vedení Prahy vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Vyjednávání bylo vedeno korespondenčně. "Protistrana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci pak vůbec, a nebylo tedy dosaženo shody na revizi textu," uvedl Hřib. Čínská strana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci pak vůbec, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět. Zástupci Číny několikrát uvedli, že postoj Prahy poškozuje česko-čínské vztahy.

Návrh vypovězení smlouvy navrhla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN). "Schválení článku tři v dohodě mezi Prahou a Pekingem před třemi lety bylo nestandardní, protože do smlouvy o spolupráci mezi hlavními městy politická deklarace nepatří. Nesouhlasím s tím, aby Praha takto dávala najevo podporu autoritářského režimu, který v Číně panuje," sdělila Marvanová. Vypuštěním zmíněné části dá podle ní Praha najevo nesouhlas s tím, že jsou v Číně porušována lidská práva.

Zástupci města již dříve argumentovali tím, že v podobné smlouvě mezi Prahou a čínskou Šanghají podobný článek není. Neobsahují ho ani podobné smlouvy uzavřené mezi Pekingem a jinými evropskými metropolemi.

Čína na dosavadní postup Prahy zareagovala tak, že začala rušit domluvená vystoupení pražských souborů, například Pražské komorní filharmonie. Jednalo se však i o rušení vystoupení souborů, které Praha nezřizuje a jejíž jméno mají pouze v názvu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zdůraznili, že vláda politiku jedné Číny respektuje, nemůže ale ovlivňovat kroky demokraticky zvolené samosprávy.

Někdejší vedení Prahy pod Andreou Krnáčovou svůj podpis pod spornou smlouvou obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.

Ze zapůjčení zvířete ale nakonec sešlo. Primátor Zdeněk Hřib místo toho při cestě do Čínské republiky (na Tchaj-wan) jednal o zapůjčení jiného zvířete - luskouna.

Spor o smlouvu mezi Pekingem a Prahou zasáhl vztahy s Čínou, které už předtím nebyly ideální. Před rokem do nich zasáhlo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před výrobky čínských firem Huawei a ZTE. Čína se proti tomu ohradila a čínský velvyslanec o věci jednal s Babišem, premiér ale následné výroky diplomata označil za lži.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR se dosud nepodařila naplnit očekávaní ohledně přislíbených investic Číny v Česku. Nedaří se podle něj ani odstraňovat bariéry pro vstup českých firem na čínský trh.

Smlouva s Čínou z roku 2016 zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jednotné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší opozice z řad TOP 09 a ODS uváděla, že podobné klauzule do smluv mezi městy nepatří a nemá ji tam kromě Prahy žádné z evropských měst. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo. To se však nestalo.