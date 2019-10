Slovanská epopej Alfonse Muchy zřejmě nejméně na pět let poputuje na zámek v Moravském Krumlově. Cyklus tam zůstane do doby, než pro něj bude mít Praha vlastní budovu. V pondělí to schválili radní hlavního města, jejich rozhodnutí musí ještě potvrdit zastupitelstvo.

V případě potvrzení pondělního rozhodnutí by lidé mohli obrazy na Moravě vidět od léta příštího roku. Moravský Krumlov, kde byl cyklus od 50. let až do roku 2011, má o umístění zájem. Praha stále nemá jasno, kde vybuduje vlastní sál pro umístění obrazů, nyní zvažuje víc možností.

Hlavním důvodem pro dočasné přemístění obrazů je podle radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha sobě) čas - Moravský Krumlov je na rozdíl od hlavního města schopen cyklus vystavit během necelého roku. Praha tím dostane čas definitivně rozhodnout o trvalém řešení a začít ho připravovat, dodala radní.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze, ovšem pod podmínkou, že pro ně postaví výstavní sál. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM).

Město Moravský Krumlov zámek v roce 2016 koupilo, chce jej rekonstruovat a požádalo o dotaci. Opraveny již jsou výstavní prostory, kde by epopej byla. "Starosta chtěl zahájit pilotní provoz od května příštího roku a ostrý start v červenci," řekla v pondělí Třeštíková.

Přesun obrazů doporučil již začátkem září kulturní výbor pražského zastupitelstva. Postup nicméně kritizoval předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL), který s přesunem nesouhlasí. Výborem podle něj návrh prošel hlasy členů výboru, kteří nejsou zastupiteli a nemají hmotnou zodpovědnost za dílo, jehož hodnota se odhaduje na tři až pět miliard korun.

Praha delší dobu zvažuje, kam obrazy trvale umístit. V poslední době se diskuse vedla o dočasném umístění v zámku na Zbraslavi a Praha 2 přišla s nápadem vystavit je v budově nádraží Vyšehrad. Město v minulosti plánovalo výstavbu samostatného pavilonu pro obrazy, a to na Letné za ministerstvem vnitra nebo na Těšnově. Naposledy Praha plánovala přestavět Lapidárium na Výstavišti, současné vedení původní plán rekonstrukce s přístavbou pro epopej pozastavilo.

Podle Třeštíkové se bude 8. listopadu konat workshop, kde zástupci města a odborníci zhodnotí všechny možnosti od novostavby po využití stávající budovy v majetku magistrátu či nákupu nové. Výsledkem workshopu by měl být seznam zhruba pěti nejvhodnějších míst, který má radní jako informační materiál do konce února příštího roku předložit radě.

Praha čelí žalobě ze strany malířova příbuzného Johna Muchy, podle kterého se město vlastníkem cyklu nikdy nestalo, protože nesplnilo autorovu podmínku vybudování samostatných výstavních prostor. Soud by ve sporu měl rozhodnout tuto středu.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek, kde dříve sídlilo mimo jiné železniční učiliště, chátral.