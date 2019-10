Premiér Andrej Babiš chce, aby Česko bylo země budoucnosti, v jeho pojetí by to měl zaručit plán stavby dálnic, rychlostních železnic nebo opatření na snížení emisí a výsadba stromů. "Tomu všemu naše vláda vytvoří stabilní fiskální prostředí. Naše veřejné finance jsou nejlepší v Evropě," pochválil se Babiš na konferenci Třicet let růstu britského deníku Financial Times a Erste Group v Praze.