Živnostníci s obratem do jednoho milionu korun by mohli v roce 2021 platit pouze jednu paušální daň ve výši zhruba 5500 korun měsíčně. Koalice ČSSD a ANO se v úterý shodla na hrubých obrysech změny, návrh chce dopilovat za týden. Novinářům to po jednání řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Aby vyloučila pochybnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), slíbila, že odvod na sociální pojištění bude z celkové částky nejvyšší, daň naopak nejnižší.

Pro rok 2021, kdy by novinka měla začít platit, by do zdravotního pojištění mělo z celkové částky jít zhruba 2500 korun, na daň sto korun a zbytek by měl směřovat do sociálního pojištění, vypočítala Schillerová na dotaz. Znovu se koaliční partneři k návrhu vrátí za týden, v pondělí by pak chtěla Schillerová návrh zkompletovat na jednání s partnery.

Na příštím koaličním jednání za týden se lídři ANO a ČSSD vrátí také k zálohovanému výživnému, u kterého požadují ministři za ANO od ministryně Maláčové hlubší propočty. V úterý se za přítomnosti ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) zabývali také tím, jak zvýšit vymahatelnost výživného.

Podle Maláčové se v úterý politici shodli na principech některých změn v důchodech, na dalších jednáních se vrátí k jejich parametrům. Premiér Andrej Babiš (ANO) se po jednání zmínil o opatřeních pro zvýšení důchodů žen, které vychovávaly děti a mají kvůli nižším příjmům nižší důchody, a o penzích znevýhodněných profesí. "Jde o body obsažené v programovém prohlášení vlády, ke kterým jsme se dlouho nedostali," uvedl po jednání. Vedli jsme debatu, jakým způsobem chceme vychovávání dětí bonifikovat, jaký to bude mít dopad podle toho, kolik mají dětí, řekl. Dodal, že vládě jde zejména o rozpočtové období roku 2022 s výhledem do roku 2024.

V případě teprve budoucích důchodkyň, které pečovaly nebo pečují o děti nebo závislé osoby, koalice podle Babiše jedná o fiktivním vyměřovacím základu. "Tam někdo mluví o průměrné mzdě, někdo o posledních třech měsících mzdy. Takže jsme si vyměnili názory," uvedl Babiš. Stejně jako v předchozích případech nechtěl jednotlivé varianty podrobně rozebírat. U penzí náročných profesí koalice jednala o podmínkách dřívějšího odchodu do důchodu. Do další debaty by se podle Babiše mělo zapojit i ministerstvo zdravotnictví, přičemž by se autoři návrhů změn měli podle premiéra soustředit i na vyčíslení jejich dopadů na státní rozpočet.