Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nepokládá za vhodné, že firmě Home Credit bylo uděleno exkluzivní označení hlavního partnera UK. V tiskovém prohlášení tak fakulta reagovala na nedávno uzavřené smlouvy o partnerství mezi UK a společností Home Credit, která patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry.

Profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu rektorovi UK napsal, že univerzita takovým spojením ztrácí morální kredit, a vzdává se proto členství v Čestné radě absolventů.

Z mého dopisu rektorovi: ... Nevím, jaký finanční kredit tímto partnerstvím (s Home Credit) univerzita získává, ale vím, že takovým spojením ztrácí kredit morální.



V dané situaci nemohu nadále působit jako člen Čestné rady absolventů, a proto se členství vzdávám. — Jiří Přibáň (@JiriPriban) October 9, 2019

Holding PPF, do jejíž skupiny Home Credit patří, začátkem října podepsal tříletou partnerskou smlouvu s univerzitou. Na Twitteru společnost PPF informovala, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd.

Podle údajů v registru smluv má smlouva o spolupráci hodnotu 1,815 milionu korun včetně DPH. Home Credit se zavazuje univerzitě ročně poskytovat půl milionu korun, první příspěvek poskytne na akademický rok 2019/2020.

Home Credit podepsal tříletou partnerskou smlouvu s @UniKarlova: bude podporovat zejména @matfyz a Institut ekonomických studií @fsv_uk. Znamená to nejen fin. podporu, ale i pomoc s vědeckými a výzkumnými programy, hostování zah. profesorů a granty pro studentské a vědecké práce. pic.twitter.com/Xbgv1r1APY — PPF Group (@PPFGroup) October 2, 2019

Filozofická fakulta ve středu zdůraznila, že do přípravy smluv nebyla nijak zapojena a že nepokládá za vhodné, aby firma Home Credit byla označena za hlavního partnera univerzity. Některé části smluv podle fakulty poškozují veřejný obraz univerzity. Jde třeba o pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet... všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst".

"Kvitujeme vyjádření univerzity, že znění rámcové smlouvy 'vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice'. Na Filozofické fakultě UK budeme vždy dbát o důsledné dodržování všech akademických svobod i o svobodu všech zaměstnanců a studentů fakulty hrát aktivní roli ve veřejné diskusi," uvedl Michal Pullmann z fakulty.

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera s podílem 91,12 procenta. Menší část (8,88 procenta) patří firmě EMMA OMEGA, kterou ovládá Jiří Šmejc. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. PPF investuje do řady odvětví - od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.