Za posledních 18 let se v tuzemsku postavilo zhruba 300 kilometrů nových dálnic. To je výrazně méně než ve většině jiných evropských zemí. Například Maďarsko vybudovalo za stejnou dobu 1500 kilometrů. Výstavba se v Česku vleče. Získat stavební povolení pro dálnici trvá v průměru 13 let. Ministerstvo dopravy chce tento čas výrazně zkrátit, dosud se to však nepodařilo.

Podle stavebních firem a Ředitelství silnic a dálnic ČR může za pomalou výstavbu dálnic několik problematických faktorů.

1. Zákony stavbám nepřejí

Hlavní překážku rychlé výstavby dálnic dnes představuje především současná podoba stavebního zákona. Kdo chce stavět bytový dům, obchodní centrum nebo třeba silnici, musí získat až šedesát razítek od dotčených orgánů a následně absolvovat tři fáze povolovacího řízení. Postupně musí získat kladné posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí a nakonec povolení. Stavební úřady přitom v Česku často překračují zákonem nařízené lhůty. Výrazně se příprava stavby prodlužuje především ve chvíli, kdy se proti projektu odvolá některý z účastníků stavebního řízení. V takovém případě často dochází k situacím, kdy celá věc i několikrát putuje k odvolacímu úřadu, který ji opakovaně vrací zpět k přepracování. Výstavbu dálnic takto zpravidla úspěšně zdržují ekologické spolky.