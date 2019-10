Společnost Home Credit odstoupí od smlouvy o partnerství s Univerzitou Karlovou. "Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě před tím, než spolupráce byla vůbec zahájena," napsal ČTK mluvčí Home Creditu Milan Tománek.

Univerzita později ve čtvrtek uvedla, že kritizovanou spolupráci s firmou Home Credit plánovala ukončit sama. "Rozhodnutí společnosti Home Credit International pouze urychlilo řešení, ke kterému Univerzita Karlova směřovala, a to v této spolupráci nepokračovat," napsal v prohlášení rektor univerzity Tomáš Zima.

Zima chce Akademickému senátu UK navrhnout vznik komise, která připraví parametry a kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery.

Tématem financování a sponzoringu Univerzity Karlovy se proto bude zabývat Akademický senát UK na svém zasedání 18. října. "Na jednání navrhnu zřízení komise Univerzity Karlovy, která připraví parametry a kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery," uvedl rektor. Členy komise by měl navrhnout akademický senát.

Místo v této komisi ale podle Zimy již přijal Jiří Přibáň z britské univerzity v Cardiffu. Ten dříve rektorovi UK v reakci na uzavření smlouvy napsal, že univerzita takovým spojením ztrácí morální kredit, a vzdává se proto členství v Čestné radě absolventů. Rektor Tomáš Zima zaslal Přibáňovi osobní dopis, jeho kroku lituje.

Z mého dopisu rektorovi: ... Nevím, jaký finanční kredit tímto partnerstvím (s Home Credit) univerzita získává, ale vím, že takovým spojením ztrácí kredit morální.



V dané situaci nemohu nadále působit jako člen Čestné rady absolventů, a proto se členství vzdávám. — Jiří Přibáň (@JiriPriban) October 9, 2019

Rektor poděkoval všem zástupcům akademické obce za velmi otevřenou, kritickou, ale také korektní diskusi. "Je to podle mě ten nejvyšším důkaz nezávislosti a svobody akademického prostředí UK," dodal.

Holding PPF, do jejíž skupiny Home Credit patří, začátkem října podepsal tříletou partnerskou smlouvu s univerzitou. Na Twitteru společnost PPF informovala, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd. Společnost Home Credit patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry.

Podle údajů v registru smluv má smlouva o spolupráci hodnotu 1,815 milionu korun včetně DPH. Home Credit se zavazuje univerzitě ročně poskytovat půl milionu korun, první příspěvek měl poskytnout na akademický rok 2019/2020.

Ke kritice se ve středu připojila i Filozofická fakulta, která zdůraznila, že do přípravy smluv nebyla nijak zapojena a že nepokládá za vhodné, aby firma Home Credit byla označena za hlavního partnera univerzity. Některé části smluv podle fakulty poškozují veřejný obraz univerzity. Jde třeba o pasáž o tom, že se smluvní strany "zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst".

Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek v reakci na prohlášení Filozofické fakulty uvedl, že polemické názory plně respektuje. "Podotýkáme však, že smlouva nezavazuje žádné pracoviště UK ke spolupráci," dodal Hájek.

Upozornil, že univerzita spolupracuje s více partnery, díky kterým mohou být finančně podpořeny akce a projekty, které se z veřejných prostředků hradit nedají. Home Credit podle něj není "hlavním partnerem" univerzity ve smyslu partnera exkluzivního.

"Univerzita Karlova navíc dle našich informací není jedinou veřejnou vysokou školou v České republice, která má uzavřenou spolupráci se společností Home Credit," podotkl mluvčí.

K odstoupení od smlouvy s Home Creditem vyzvaly ve čtvrtek i stovky studentů a pracovníků univerzity. Kritizovali zejména to, že se firma Home Credit "neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí".

Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera s podílem 91,12 procenta. Menší část (8,88 procenta) patří firmě EMMA Omega, kterou ovládá Jiří Šmejc. Skupina Home Credit byla založena v roce 1997 a nyní patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry. Působí v Číně, Rusku, Kazachstánu, Česku, na Slovensku, v Indii, Indonésii, Vietnamu a na Filipínách. PPF investuje do řady odvětví – od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství.