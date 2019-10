Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov řekl, že Čína v reakci na vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem přestane financovat pražskou fotbalovou Slavii. "Čína reaguje některými odvetnými opatřeními. Mimo jiné některé letecké linky, které měly směřovat do Prahy, mají být odkloněny do Chorvatska. Ale co je nejdůležitější, má být zastaveno financování Slavie Praha," oznámil prezident. Impulsem k tomu byl podle Zemana primátor Zdeněk Hřib (piráti). Zprávu přinesl Deník N.

Peking ve středu s okamžitou platností vypověděl sesterské partnerství s Prahou. Reagoval tak na krok hlavního města, které smlouvu vypovědělo už v pondělí. Důvodem byla neochota čínské strany jednat o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Čínská strana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci pak vůbec, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět. Fotbalový klub Slavia Praha v současnosti vlastní čínský developer Sinobo a minoritní podíl v něm má čínská státní firma CITIC Group. Sinobo převzal většinu akcií právě od CITIC. Ten již dříve převzal klub od původního čínského vlastníka Slavie, společnosti CEFC. Místopředsedou představenstva CEFC je Jaroslav Tvrdík. Ten se podílel na prodeji klubu čínské společnosti v roce 2015. Exministr obrany a bývalý šéf Českých aerolinií působí zároveň v představenstvu SK Slavia. Tvrdík se v pondělí na Twitteru vyjádřil kriticky k vypovězení smlouvy pražskými radními. Podle něj je rozhodnutí Prahy ostuda. Politika jedne Ciny a respekt k jeji uzemni celistvosti je oficialni politikou ceskych vlad i Evropske unie. Peking ma partnerstvi s Londynem, Berlinem, Rimem, Parizi, Washingtonem nebo New Yorkem. Dnesni ukonceni spoluprace ze strany radnich je svetovy unikat. A velka ostuda. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) October 7, 2019 Mluvčí Slavie Michal Býček vyjádření prezidenta nechtěl komentovat. "Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na českou ligu a událost našeho fotbalového roku – blížící se domácí zápas základní skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoli komentovat slova prezidenta České republiky," uvedl pro Seznam Zprávy. Spory mezi Prahou a Pekingem už dříve vyústily mimo jiné v odložení či zrušení vystoupení několika českých souborů v Číně. Důvodem zřejmě byla právě dřívější Hřibova vyjádření o tom, že ze smlouvy chce rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

