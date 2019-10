Za mimořádného zájmu veřejnosti začalo v pátek v 08:00 v pražském paláci Žofín poslední rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem, který po těžké nemoci zemřel minulý týden. Rakev bude oficiálně vystavena do 22:00, počítá se ale s tím, že palác bude otevřen až do půlnoci. První lidé začali ke Slovanskému ostrovu přicházet už ve čtvrtek odpoledne, časně ráno se vytvořila fronta přes přilehlý most Legií až na Janáčkovo nábřeží na protějším břehu Vltavy.

Veřejné rozloučení s oblíbeným zpěvákem provázejí bezpečnostní opatření a dopravní omezení, služby posílili zdravotníci či policisté. Uctít Gottovu památku mohou lidé také od 10:00 na novém pietním místě v Kinského zahradě na Smíchově.

Lidé, kteří čekají před Žofínem už od čtvrtečního odpoledne, a jsou tedy první na řadě, ČTK ráno řekli, že nepociťovali přílišný chlad. "Jsme velmi teple oblečeni," řekla jedna z prvních fanynek. "Není to od nás žádná velká oběť, vždyť on se pro nás také obětoval," dodala na adresu zpěváka další.

Zástupci Žofína na základě předchozích smutečních akcí v paláci odhadují, že za celý den se stihne s populárním zpěvákem rozloučit na 50 tisíc lidí. V sobotu se pro pozvané hosty koná zádušní mše ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek.

Nejslavnější český zpěvák populární hudby Karel Gott ovlivnil několik generací posluchačů. Zemřel doma ve své vile na Bertramce 1. října, bylo mu 80 let. V posledních letech se potýkal se zdravotními problémy, podlehl akutní leukemii.

Gott byl hvězdou české populární hudby od 60. let až do současnosti. Vydal skoro tři stovky alb, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni. Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé už za rok 1963 a naposledy v roce 2017. Jeho úmrtí vyvolalo mimořádný ohlas doma i v zahraničí. V roce 2009 převzal od tehdejšího prezidenta Václava Klause medaili Za zásluhy I. stupně, Miloš Zeman uvedl, že Gottovi hodlá příští rok udělit Řád bílého lva první třídy, nejvyšší český řád.